人気グループ「XG」が27日、公式SNSを更新。予定通り世界ツアー開催を継続することを発表した。

公式Xで「XG WORLD TOUR: THE COREに関してのお知らせ」と投稿。「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました。なお、チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日改めて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、引き続き万全の体制で準備を進めてまいります」と説明した。

「XG」のプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が、愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に現行犯逮捕され、24日に麻薬取締法違反の疑いで送検された。

XGは24日、SNSに文書を投稿し「XGの関与は一切ございません」と声明を発表。「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」と謝罪。「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と心境を明かした。

現在は世界ツアーを開催中。今後については「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています」と活動を続けていく意向を示していた。