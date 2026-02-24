しゃぶ葉の大人気牛たんフェアが期間限定開催中！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「美味しすぎる！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気グルメYouTuber「山崎NANA」が「【しゃぶ葉】しゃぶ葉の牛タン食べ放題が最高に美味しすぎた！期間限定の超人気フェアで牛たんを食べまくって満腹になった爆食女の末路【大食い】」を公開した。
しゃぶ葉で開催中の「牛たんフェア」と「背徳至高のグルメフェア」を掛け合わせ、無限に食事を楽しむ様子を紹介している。
山崎氏は、期間限定の「牛たん＆鹿児島県産黒豚食べ放題コース」を注文し、まずはたっぷりの野菜とともに牛たんを鍋へ投入。
さっぱりとした「柚子塩だし」にくぐらせた牛たんを、ごま油とネギで作った「ねぎ塩だれ」や爽やかな「梅だれ」で堪能。「噛むとすぐに解けるほど柔らかい」牛みすじや、コリコリとした食感の牛たんを次々と平らげていく。
さらに、料理研究家リュウジ氏監修の「おたマヨ」に黒豚を絡める食べ方を実践。「ギルティおいちーね」と恍惚の表情を浮かべ、さっぱりとした牛たんとは対極にある濃厚な味わいを「過去一旨い」と絶賛した。
終盤には、ご飯に黒豚と焦がしにんにく醤油だれ、おたマヨをたっぷりかけた自作の「背徳豚丼」を爆食。デザートにはソフトクリームにエスプレッソをかけた「アフォガート」まで楽しみ、時間無制限の食べ放題を満喫した。
山崎氏は、「牛たんフェア」と「背徳至高のグルメフェア」という、相性抜群な2つのフェアが重なる今こそが「大優勝確定」であると結論付けた。
