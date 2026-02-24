この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber「山崎NANA」が「【しゃぶ葉】しゃぶ葉の牛タン食べ放題が最高に美味しすぎた！期間限定の超人気フェアで牛たんを食べまくって満腹になった爆食女の末路【大食い】」を公開した。
しゃぶ葉で開催中の「牛たんフェア」と「背徳至高のグルメフェア」を掛け合わせ、無限に食事を楽しむ様子を紹介している。

山崎氏は、期間限定の「牛たん＆鹿児島県産黒豚食べ放題コース」を注文し、まずはたっぷりの野菜とともに牛たんを鍋へ投入。
さっぱりとした「柚子塩だし」にくぐらせた牛たんを、ごま油とネギで作った「ねぎ塩だれ」や爽やかな「梅だれ」で堪能。「噛むとすぐに解けるほど柔らかい」牛みすじや、コリコリとした食感の牛たんを次々と平らげていく。
さらに、料理研究家リュウジ氏監修の「おたマヨ」に黒豚を絡める食べ方を実践。「ギルティおいちーね」と恍惚の表情を浮かべ、さっぱりとした牛たんとは対極にある濃厚な味わいを「過去一旨い」と絶賛した。
終盤には、ご飯に黒豚と焦がしにんにく醤油だれ、おたマヨをたっぷりかけた自作の「背徳豚丼」を爆食。デザートにはソフトクリームにエスプレッソをかけた「アフォガート」まで楽しみ、時間無制限の食べ放題を満喫した。

山崎氏は、「牛たんフェア」と「背徳至高のグルメフェア」という、相性抜群な2つのフェアが重なる今こそが「大優勝確定」であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:40

牛たん＆鹿児島県産黒豚食べ放題コース開始
01:03

おすすめ「ねぎ塩だれ」で牛たんを堪能
02:15

リュウジ監修「おたマヨ」で黒豚を実食
04:17

自作の「背徳豚丼」を作成して爆食
06:03

デザートは「アフォガート」と「クレープ」で〆

関連記事

1000円でステーキと肉丼が食べ放題の感動の肉と米をグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高！」

1000円でステーキと肉丼が食べ放題の感動の肉と米をグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高！」

 東京から金沢に4400円で行ける格安夜行バスを人気YouTuberが体験！「快適でぐっすり寝れた！」

東京から金沢に4400円で行ける格安夜行バスを人気YouTuberが体験！「快適でぐっすり寝れた！」

 吉野家新メニューの牛カレー鍋膳をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ご飯が進み過ぎる！」

吉野家新メニューの牛カレー鍋膳をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ご飯が進み過ぎる！」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 1.53万人 1104 本の動画
グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！・TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n・Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n・お仕事の依頼等はコチラからy0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube