この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「地盤ネットの値動きが完全に教科書のような仕手株だったww」と題した動画を公開。地盤ネットホールディングスの株価が急落する様子をリアルタイムで実況し、その投機的な値動きについて「教科書的な仕手株の動きだ」と解説した。



動画内で田端氏は、気配値が表示されたチャート画面を見ながら「地盤ネット特売り」と状況を確認。「井村版メタプラネット」と他の急騰銘柄を引き合いに出しつつ、下落する様子を社名にかけて「地盤ネットが地盤沈下」と表現した。さらに、買いが殺到して急騰した後に崩れ落ちるチャート形状を「イナゴタワー崩壊」と呼び、「皆様シートベルトをお締めください」と視聴者に注意を促した。



また、田端氏は急騰から一転して急落した値動きに対し、「上がった株は下がる」と、過熱した相場の反動は不可避であるという持論を展開。最後には、著名投資家である片山晃氏のエピソードとして「上がってる株を売るなという紙が片山さんの家の壁に貼ってありました」と紹介し、相場の格言や鉄則に触れつつ動画を締めくくった。