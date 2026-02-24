【学マス】長月あおい×小鹿なお、互いをプロデュースした素顔満載のデジタル写真集3作同時リリース！

『学マス』声優・長月あおい＆小鹿なお、お互いを撮り合う『声優トモ写！』シリーズに登場！デジタル写真集3作品が2/23発売！

2月23日（月・祝）、声優の長月あおいと小鹿なおによるデジタル写真集3作が同時発売される。ラインナップは、それぞれのソロ作『なおから、』『あおいから、』、そして共演作『あおいとなおから、』の計3タイトルだ。

販売は「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要な電子書店にて行われる。

©長月あおい／小鹿なお／集英社 ©長月あおい／小鹿なお／集英社

二人は、大ヒット中のアイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』でも活躍する注目株。今回の写真集は、声優同士が互いをプロデュース・撮影し合う人気企画『声優トモ写！』シリーズとして制作。

©長月あおい／小鹿なお／集英社

【プロフィール】

長月あおい（ながつき・あおい）

3月30日生まれ 三重県出身

趣味：かき氷屋さん巡り、アイドル鑑賞、ゲーム、ギター

特技：ピアノ、かき氷早食い、利きメロンパン

〇ゲーム『学園アイドルマスター』で花海咲季役を務める新人声優。

＜SNS＞公式X【@aoi___nagatsuki】

-

小鹿なお（おじか・なお）

8月9日生まれ 愛知県出身

方言：名古屋弁

趣味・スポーツ：YouTube鑑賞

特技：ダンス

資格：普通自動車免許

芸歴：日本ナレーション演技研究所

＜SNS＞公式X【@ojikanao0809】

©長月あおい／小鹿なお／集英社

■長月あおい写真集『なおから、』

小鹿さんがカメラマンとなり、長月さんを撮影。白のロリータ衣装をはじめ、得意のラテアートを披露するカフェ店員姿、白い衣装を思う存分汚したペイントアート姿などを収録。グラジャパ！限定版では、限定カットと長月さんが本作について語るソロトーク音声特典（約5分）が楽しめます。

【デジタル限定】長月あおい写真集「なおから、」©集英社／撮影：小鹿なお 【グラジャパ！限定】長月あおい VOICE PHOTO BOOK「なおから、」©集英社／撮影：小鹿なお

【デジタル限定】長月あおい写真集「なおから、」

価格／1650円(税込) 撮影／小鹿なお 発売／2026年2月23日（月・祝）

【グラジャパ！限定】長月あおい VOICE PHOTO BOOK「なおから、」

価格／1650円(税込) 撮影／小鹿なお 発売／2026年2月23日（月・祝）

※グラジャパ！限定カット＆ソロトーク付き!!!!

■小鹿なお写真集『あおいから、』

長月さんがカメラマンを務め、小鹿さんを撮影。黒のロリータ衣装や、彼女が愛してやまない「ステーキ・ハンバーグのブロンコビリー」での撮影、そして成人式で着ることができなかったという振袖姿も必見。グラジャパ！限定版では、限定カットと小鹿さんによるソロトーク音声特典（約5分）が楽しめます。

【デジタル限定】小鹿なお写真集「あおいから、」©集英社／撮影：長月あおい 【グラジャパ！限定】小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいから、」©集英社／撮影：長月あおい

【デジタル限定】小鹿なお写真集「あおいから、」

価格／1650円(税込) 撮影／長月あおい 発売／2026年2月23日（月・祝）

【グラジャパ！限定】小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいから、」

価格／1650円(税込) 撮影／長月あおい 発売／2026年2月23日（月・祝）

※グラジャパ！限定カット＆ソロトーク付き!!!!

■合本版『あおいとなおから、』

上記2作品を1冊にまとめた特装合本版。合本版特典カットを21ページ追加した大ボリュームの内容です。グラジャパ！限定版では、二人が撮影の感想を語り尽くす『長月あおい・小鹿なおのトモ写ラジオ』（約22分）が楽しめます。

【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお写真集「あおいとなおから、」©集英社／撮影：長月あおい＆小鹿なお 【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいとなおから、」©集英社／撮影：長月あおい＆小鹿なお

【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお写真集「あおいとなおから、」

価格／2750円(税込) 撮影／長月あおい＆小鹿なお

発売／2026年2月23日（月・祝）

【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいとなおから、」

価格／2750円(税込) 撮影／長月あおい＆小鹿なお

発売／2026年2月23日（月・祝）

※グラジャパ！限定カット＆録り下ろしラジオ付き!!!!