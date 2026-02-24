【学マス】長月あおい×小鹿なお、互いをプロデュースした素顔満載のデジタル写真集3作同時リリース！
『学マス』声優・長月あおい＆小鹿なお、お互いを撮り合う『声優トモ写！』シリーズに登場！デジタル写真集3作品が2/23発売！
2月23日（月・祝）、声優の長月あおいと小鹿なおによるデジタル写真集3作が同時発売される。ラインナップは、それぞれのソロ作『なおから、』『あおいから、』、そして共演作『あおいとなおから、』の計3タイトルだ。
販売は「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要な電子書店にて行われる。
二人は、大ヒット中のアイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』でも活躍する注目株。今回の写真集は、声優同士が互いをプロデュース・撮影し合う人気企画『声優トモ写！』シリーズとして制作。
【プロフィール】
長月あおい（ながつき・あおい）
3月30日生まれ 三重県出身
趣味：かき氷屋さん巡り、アイドル鑑賞、ゲーム、ギター
特技：ピアノ、かき氷早食い、利きメロンパン
〇ゲーム『学園アイドルマスター』で花海咲季役を務める新人声優。
＜SNS＞公式X【@aoi___nagatsuki】
-
小鹿なお（おじか・なお）
8月9日生まれ 愛知県出身
方言：名古屋弁
趣味・スポーツ：YouTube鑑賞
特技：ダンス
資格：普通自動車免許
芸歴：日本ナレーション演技研究所
＜SNS＞公式X【@ojikanao0809】
■長月あおい写真集『なおから、』
小鹿さんがカメラマンとなり、長月さんを撮影。白のロリータ衣装をはじめ、得意のラテアートを披露するカフェ店員姿、白い衣装を思う存分汚したペイントアート姿などを収録。グラジャパ！限定版では、限定カットと長月さんが本作について語るソロトーク音声特典（約5分）が楽しめます。
【デジタル限定】長月あおい写真集「なおから、」
価格／1650円(税込) 撮影／小鹿なお 発売／2026年2月23日（月・祝）
【グラジャパ！限定】長月あおい VOICE PHOTO BOOK「なおから、」
価格／1650円(税込) 撮影／小鹿なお 発売／2026年2月23日（月・祝）
※グラジャパ！限定カット＆ソロトーク付き!!!!
■小鹿なお写真集『あおいから、』
長月さんがカメラマンを務め、小鹿さんを撮影。黒のロリータ衣装や、彼女が愛してやまない「ステーキ・ハンバーグのブロンコビリー」での撮影、そして成人式で着ることができなかったという振袖姿も必見。グラジャパ！限定版では、限定カットと小鹿さんによるソロトーク音声特典（約5分）が楽しめます。
【デジタル限定】小鹿なお写真集「あおいから、」
価格／1650円(税込) 撮影／長月あおい 発売／2026年2月23日（月・祝）
【グラジャパ！限定】小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいから、」
価格／1650円(税込) 撮影／長月あおい 発売／2026年2月23日（月・祝）
※グラジャパ！限定カット＆ソロトーク付き!!!!
■合本版『あおいとなおから、』
上記2作品を1冊にまとめた特装合本版。合本版特典カットを21ページ追加した大ボリュームの内容です。グラジャパ！限定版では、二人が撮影の感想を語り尽くす『長月あおい・小鹿なおのトモ写ラジオ』（約22分）が楽しめます。
【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお写真集「あおいとなおから、」
価格／2750円(税込) 撮影／長月あおい＆小鹿なお
発売／2026年2月23日（月・祝）
【特装合本版】長月あおい＆小鹿なお VOICE PHOTO BOOK「あおいとなおから、」
価格／2750円(税込) 撮影／長月あおい＆小鹿なお
発売／2026年2月23日（月・祝）
※グラジャパ！限定カット＆録り下ろしラジオ付き!!!!