【7位〜12位】2月24日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。



恋愛運

今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。



金運

｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：帽子



ラッキーカラー：レッド 金運｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。ラッキーアイテム：帽子ラッキーカラー：レッド

【8位】天秤座 総合運：★★★☆☆

1つの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とても優しくなれる運気でもあります。「何も変わらなくていいよ」と思ってみると◎。



金運

海外旅行やお金のかかる習い事など、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。



ラッキーアイテム：ルームフレグランス



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭の中も整理されて、するべきことが見えてきます。



恋愛運

あなたが恋の相手に誠意をもって向き合っているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言い合ったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。



金運

これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、何か気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。



ラッキーアイテム：大きめのシャツ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときは何か冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】魚座 総合運：★☆☆☆☆

毎日のように顔を合わせる人や、何でも言い合える親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー