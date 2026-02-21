Google Workspace¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂç¼ê·èºÑÂå¹Ô²ñ¼Ò¡ÖViva.com¡×¤ÎÇ§¾Ú¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡¢¸¶°ø¤ÏMessage-ID¤Î·çÍî
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç·èºÑ¡¦¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëViva.com¤Ç¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®»þ¤Î¥á¡¼¥ëÇ§¾Ú¤¬´ë¶È¸þ¤±¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëGoogle Workspace¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤À¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤¤»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Major European Payment Processor Can't Send Email to Google Workspace Users | The Ian Atha Museum of Internet Curiosities
Ian Atha»á¤Ï2026Ç¯2·î12ÆüÉÕ¤Î¥Ö¥í¥°µ»ö¤Ç¡¢Viva.com¤Î¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤íÇ§¾Ú¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤ÏÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤Ë¤âÆþ¤é¤º¡¢Google Workspace¤Î´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Î¥á¡¼¥ëÇÛÁ÷¥í¥°¸¡º÷µ¡Ç½¡ÖEmail Log Search¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÁ÷¿®¸µ¤ËÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¦¥ó¥¹¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ¸ú¤ÊMessage-ID¥Ø¥Ã¥À¡¼¤¬¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Google WorkspaceÂ¦¤¬RFC 5322¤Ø¤Î½àµò¤òµá¤á¤ÆµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£RFC 5322¤ÏFrom¤äSubject¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò¤É¤¦½ñ¤¯¤«¤ò´Þ¤á¡¢¥á¡¼¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê·Á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇRFC 5322¤Ç¤ÏMessage-ID¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏMessage-ID¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ý¤Ä¤Ù¤(SHOULD)¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MUST(É¬¿Ü)¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡ÖSHOULD¡×¤Ï¡Ö»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ³°¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤¬¡¢±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿ä¾©¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Atha»á¤Ï²óÈòºö¤È¤·¤Æ¡Ö¡÷gmail.com¡×¤Î¸Ä¿Í¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ§¾Ú¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆ±¤¸Gmail·Ï¤Ç¤âGoogle Workspace¤ÎÆÈ¼«¥É¥á¥¤¥ó°¸¤Ç¤ÏµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í¤ÎGmail°¸¤Ê¤éÆÏ¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Atha»á¤ÏViva.com¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¤Îº¬µò¤ò¼¨¤·¤ÆMessage-ID¤Î·çÍî¤òÊó¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¤Ï¥á¡¼¥ë¤¬Ç§¾ÚºÑ¤ß¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Viva.com¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´ë¶È¸þ¤±¤Ë·èºÑ¡¦¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ24¥«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Æ³Àþ¤Ç´ë¶È¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥á¡¼¥ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ëGoogle Workspace¤¬ÁÛÄê³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤ÏHacker News¤Ç¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖRFC¤Ç¤ÏMessage-ID¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¯¤¤¿ä¾©¤À¡£SHOULD¤Ê¤Î¤ËÍ×·ï¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ä¡¢¡ÖSHOULD¤ÏÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¼é¤ë¤Ù¤¤À¡£Message-ID¤ÏÁ÷¿®¥µ¡¼¥Ð¡¼Â¦¤¬ÉÕ¤±¤ë±¿ÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇSHOULD¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á÷¤ë¤Ê¤éÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢µ¬³ÊÊ¸½ñ¤òÆÉ¤à»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖSHOULD¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¹ç¤ÇÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£