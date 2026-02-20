春節（旧正月）連休明け２０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６１．３２ポイント（０．６０％）安の２６５４４．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５３．３３ポイント（０．５９％）安の９０１６．９９ポイントと反落した。売買代金は９１７億５５００万香港ドルとなっている（半日立ち合いの１６日は８４９億９６６０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。中東地域の地政学リスクや米金融政策の不透明感がマイナス材料だ。トランプ米大統領は１９日、米軍がイランに軍事攻撃をする可能性について「１０日間で明らかになる」などと述べている。それより先、複数メディアが１８日、早ければ今週末にも米軍がイランを攻撃する準備が整うと報じた。米金融政策を巡っては、今後の方向性について米連邦準備理事会（ＦＲＢ）メンバーの間で見方が分かれている。ＦＲＢが１８日公開した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（１月開催分）によると、数人がインフレ高止まりなら金利引き上げも必要との認識を示す一方、ほかのメンバーはインフレ鈍化ならさらに利下げが出来るとの考えを示した。

一方、中国本土は春節（旧正月）の大型連休中で、本土Ａ株市場は週明け２３日まで休場となる。相場に影響する本土発のニュースフローが乏しい状況だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ネット関連の下げが目立つ。中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が５．７％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が５．０％安、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が３．７％安で引けた。ネット株などの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．３％安と他の指数をアンダーパフォームしている。

半導体セクターも安い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．８％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．５％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）と英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）がそろって１．６％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が４．５％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．６％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．３％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．１％安と値を下げた。

消費セクターの一角も売られる。免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が３．８％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．９％安、食品・飲料の統一企業中国ＨＤ（２２０／ＨＫ）が２．８％安、ハイパーマーケットの高キン零售（６８０８／ＨＫ）が２．７％安で前場取引を終えた。

半面、ロボット関連の銘柄群は物色される。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が１９．２％高、北京雲跡科技（２６７０／ＨＫ）が７．２％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が６．７％高、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。

海運セクターも高い。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が６．２％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が４．８％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．７％、東方海外（３１６／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が９．４％高。第４四半期（１０〜１２月）に６０００万人民元の純利益を計上し、四半期ベースで初の黒字化を果たしたことが材料視されている。

