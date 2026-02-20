『オモコロ』編集長交代 原宿→みくのしんへ「もっと楽しく元気にしていきたいです！」
お笑いWebメディア「オモコロ」が20日、公式Xを更新。編集長の交代を伝えた。
【写真】『オモコロ』編集長交代！新体制の4人
Xでは「本日より、オモコロ編集長が「原宿」から「みくのしん」に交代し、編集部メンバーも一新します！（原宿は約14年勤めた編集長の座を退きますが、今後はオモコロライターの一員としてスイートピーの水やりに専念します）さらにパワーアップする今後のオモコロをよろしくお願いいたします！」と報告。
新編集長のみくのしんは、自身のXで「突然ですが、本日よりオモコロ編集長になりました！原宿さん、14年間本当にお疲れ様です！もちろん寂しいけど！そういう気持ちもありますが！これからもオモコロをもっと楽しく元気にしていきたいです！新編集部は、ぼくみくのしんと、かまど、ダ・ヴィンチ・恐山、雨穴この4人でやっていきます！これからもオモコロをよろしくお願いします！」と呼びかけている。
【写真】『オモコロ』編集長交代！新体制の4人
Xでは「本日より、オモコロ編集長が「原宿」から「みくのしん」に交代し、編集部メンバーも一新します！（原宿は約14年勤めた編集長の座を退きますが、今後はオモコロライターの一員としてスイートピーの水やりに専念します）さらにパワーアップする今後のオモコロをよろしくお願いいたします！」と報告。