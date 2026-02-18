この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【最新比較】イオンペイとWAONは支払でどちらがお得か？違い・メリットデメリット・お得な入会方法について解説【PR】」と題した動画を公開。イオン関連の決済手段である「イオンペイ」と「WAON」について、どちらがよりお得なのかを多角的に比較し、利用シーンに応じた最適な使い分け方を解説している。



動画では、まず両者の基本的な違いから説明がなされる。イオンペイがQRコード決済で「前払い・後払い」に対応するのに対し、WAONはタッチ決済式の電子マネーで「前払い」のみという点が大きな違いである。



最も重要な比較ポイントである還元率については、「チャージ時」と「支払い時」に分けて解説。支払い時の還元率はイオングループ店舗で1%、それ以外で0.5%と両者で差はない。しかし、チャージ時においてはイオンペイがポイント還元されないのに対し、WAONは「イオンカードセレクト」からのオートチャージで0.5%のポイント還元を受けられるなど、優位性があることを指摘している。



一方で、イオンペイの強みはキャンペーンやクーポンの豊富さにある。動画では、対象店舗でポイント倍率が3倍から最大20倍になるキャンペーン事例が紹介されており、特定の条件下ではWAONを大きく上回る還元が期待できる。



これらの比較から、動画では「基本的にはチャージ時にも還元を受けられるWAONがお得」としつつ、「お得なキャンペーンやクーポンがある場合はイオンペイのコード払いがお得になる」と結論付けている。2025年6月からは両者の残高を相互に移行できるようになるため、この「使い分け」がさらに容易になるという。



最終的に、日常的にはWAONを利用し、キャンペーンやクーポンが利用できるタイミングでWAONからイオンペイに残高を移して支払う、という戦略的な使い方が最も賢い選択であると示唆している。