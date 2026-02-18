コスパ抜群500円弁当も！ごま油の新たなおいしさを届けるキッチンカーが全国9都市に登場
ごま専業メーカー「かどや製油」のキッチンカーが全国9都市を巡る新企画「かどやのごまたび」が、2026年2月20日(金)よりスタートする。キッチンカーで提供されるのは、全メニューにごま油を使用した「究極の純正ごま油BOX」(500円)と、開催地域の食品メーカーとコラボレーションした「ご当地限定スープ」(200円)。ワンコインで味わえる「究極の純正ごま油BOX」とは、一体どんな内容なのか？本企画の背景や概要とともに、記者発表会でお披露目されたメニューの詳細を紹介しよう。
■“ちょいがけ”でおいしさアップ！純正ごま油の新たな魅力を発信
「かどやのごまたび」のキッチンカーが初めに向かうのは、かどや製油の創業の地である香川県・小豆島。かどや製油が創業した1858年当時から現在にいたるまで、小豆島はそうめんの産地として知られている。そうめんの製造工程でごま油を使用すると酸化しにくく、香りよく仕上がるのだという。ごま油の需要が高かった小豆島で創業し、今年で168年。その長い歴史の中で、キッチンカーが全国を巡る企画は初の試みとなる。
「ごま油は食材を引き立てる名脇役」。記者発表会の中で、かどや製油 代表取締役社長の北川淳一さんは、ごま油の魅力をそう表現した。「純正ごま油」を鶏のから揚げにかけたり、「純正ごま油」に唐辛子の風味を加えた「ごまらー油」をピザにかけたり。ごま油と聞くと、炒め物や中華料理に使うイメージが強いかもしれないが、完成した料理に“味変”としてごま油をかけるのもおすすめとのこと。「ごま油には、“ちょいがけ”で立派なお料理になるという特性もございます」と北川さん。昨年開催された株主総会の参加者に、上記のような食べ方を試してもらったところ、そのおいしさに驚く声が多く上がり、ごま油の多様な使い方を広く伝える必要性を感じたという。
なお、一般的にごま油と呼ばれる商品は、ごま油100%の「純正ごま油」と、ごま油に大豆やナタネなどの食用油をブレンドした「調合ごま油」に大きく分けられる。かどや製油のごま油は、ごま本来のおいしさが活きた「純正ごま油」。今回開催される「かどやのごまたび」は、ごま油100%にこだわり、1858年の創業時から技術を磨き続けてきた「純正ごま油」の新たな魅力を体感できるイベントとなっている。
■3種類から選べる主菜に副菜2品が付く大満足弁当
「かどやのごまたび」のキッチンカーが訪れるのは、小豆島(香川)、福岡、広島、大阪、愛知、宮城、北海道、千葉、東京の全国9都市(巡回順)。各会場では、主食・主菜・副菜を一箱に詰め合わせ、すべてのメニューに「純正ごま油」を使用した「究極の純正ごま油BOX」(500円)と、各開催地域の食品メーカーとコラボレーションした「ご当地限定スープ」(200円)が、数量限定で提供される。なお、創業の地である小豆島会場では、これらのメニューを無料で楽しめる。
発表会に登壇した、かどや製油 ブランドマーケティング部長の大平佳男さんは「究極の純正ごま油BOX」について「すべてのお料理に純正ごま油を使用しておりまして、弊社社員の社内投票で決定した人気メニューでございます。純正ごま油の味わいを楽しめる究極のメニューとして選ばれたものになります」とアピール。主菜は「から揚げ」「豚肉の香味焼き」「麻婆豆腐」の3種類から1品を選択可。副菜は、ブロッコリーを「純正ごま油」と塩昆布で和えた「塩こんブロッコリー」と、せん切りにしたニンジンの炒めもの「にんじんしりしり」の2品が付く。会場では、仕上げでさらに「純正ごま油」を加えることで、料理に香りやコクが加わるおいしさを体験できる。
筆者も記者発表会で試食してみたが、主菜の中で特に印象的だったのが、から揚げだ。カリッとジューシーに揚がっているのはもちろん、ごま油によって旨味が増しているように感じられた。副菜の「塩こんブロッコリー」は、ブロッコリーとごま油の相性のよさを実感。ごま油を使うことで、ブロッコリーがごはんによく合うおかずになるという、新たな発見があった。さらに「究極の純正ごま油BOX」は、白米にも「純正ごま油」を使用している。ごま油を少し入れて米を炊くことで、艶のある仕上がりになるのだという。
■その土地ならではの味を楽しめる「ご当地限定スープ」
「ご当地限定スープ」の詳細は後日公開される予定だが、同メニューは開催地域の食品メーカーとコラボレーションし、会場ごとに異なる味を楽しめるのが特徴だ。「ご当地限定スープ」を企画した背景について、大平さんは「同じ日本といえども、地域ごとに慣れ親しんだ味わいがあり、食文化の背景は大きく異なります。もっと自由で、もっと広がりのあるごま油の楽しみ方を届けたいという思いを実現するためには、その地域の食文化に寄り添って、その土地が大切にしてきた味わいとごま油を調和させることが必要不可欠だと考えました」と説明していた。
なお、本イベントの開催にあわせて、全国どこからでも参加できるSNSキャンペーンと、キッチンカー会場の来場者を対象とした現地投稿キャンペーンも実施。最大5000円分のQUOカードPayなどが抽選で当たる。
「こんな使い方、おいしさがあったんだ！」と、驚きや発見があること間違いなし。ぜひ近くの会場へ足を運んで、「純正ごま油」が味わいを引き立てるメニューの数々を堪能してほしい。
■かどやの純正ごま油が全国を旅する！「かどやのごまたび」開催スケジュール
・小豆島(香川)
日程：2026年2月20日(金)・21日(土)
会場：土庄港観光センター 駐車場
住所：香川県小豆郡土庄町甲6194-10
・福岡
日程：2026年3月6日(金)・7日(土)
会場：福岡大名ガーデンシティ・パーク
住所：福岡県福岡市中央区大名2-6-50
・広島
日程：2026年3月13日(金)・14日(土)
会場：基町クレド・パセーラ1階 ふれあい広場
住所：広島県広島市中区基町6-78
・大阪
日程：2026年3月19日(木)・20日(祝)
会場：OS広場イベントスペース 西側
住所：大阪府大阪市北区小松原町3-3
・愛知
日程：2026年3月27日(金)・28日(土)
※開催場所は後日公開
・宮城
日程：2026年4月10日(金)・11日(土)
会場：アエル広場
住所：宮城県仙台市青葉区中央1−3−1
・北海道
日程：2026年4月17日(金)・18日(土)
会場：札幌市北3条広場(アカプラ)
住所：北海道札幌市中央区北2条西4丁目および北3条西4丁目
・千葉
日程：2026年4月24日(金)・25日(土)
会場：イオンモール木更津
住所：千葉県木更津市築地1-4
・東京
日程：2026年5月1日(金)・2日(土)
会場：東京スカイツリータウン(R)1階 ソラマチひろば
住所：東京都墨田区押上1-1-2
