この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「そもそもインサイダー取引とは？『定義』を解説します。みずほ証券にも強制調査が！」と題した動画を公開した。最近の株式市場で話題となった事案に触れつつ、インサイダー取引の法的な定義と、一般投資家が抱きがちな誤解について詳しく解説している。



田端氏はまず、金融商品取引法166条に基づき、インサイダー取引の規制対象となる「会社関係者」を定義した。これには役員や社員だけでなく、パート・アルバイト、さらには契約締結交渉中の取引先や顧問弁護士なども含まれると説明。退職後1年間は元会社関係者として扱われる点にも注意を促した。



動画の中盤で田端氏が提示した興味深い視点は、「情報の伝達ルート」による違法性の違いだ。会社関係者から直接情報を得た「第一次情報受領者」が取引を行えば違法となるが、その受領者からさらに話を聞いた「第二次情報受領者（また聞き）」に関しては、現行の日本の法律上、規制の対象外になるという解釈を示した。これは倫理的な是非は別として、法律論としての線引きであると強調する。



さらに田端氏は、「公開情報を積み上げて事実を突き止めること」はインサイダー取引には当たらないと断言した。例として、著名投資家ウォーレン・バフェット氏がかつて飲食店での張り込みを行い、クレジットカードの使用状況から企業の不正による影響を見極め、投資機会に変えた逸話を紹介。「誰でもアクセスできる情報をパズルのように組み合わせ、独自の結論を導き出すことは正当な努力だ」と述べた。



田端氏は、TOB（株式公開買付け）やMBO（経営陣による買収）の局面で株価が動くたびに「インサイダーだ」と騒ぐ一部の風潮に対し、「『自分にはできないからズルい』という感情論と、法的な『違法性』は区別すべきだ」と指摘。安易な陰謀論に逃げることなく、公開情報の分析や独自の調査を通じて投資判断を行うことこそが重要であると結論付けた。