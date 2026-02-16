この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

2026年は差が開く1年！資産を増やす人と減らす人の違いについて紹介します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2026年は差が開く1年！資産を増やす人と減らす人の違いについて紹介します！」と題した動画を公開。2026年の投資市場は「判断力が高い人が勝つのではなく、判断しなくても良い仕組みを持っている人が強い」と述べ、資産を増やす人と減らす人の差が大きく開く年になると予測した。

動画で鳥海氏はまず、近年の株価が順調に上昇している状況を挙げ、「このままで本当に大丈夫なのか」と多くの人が不安を感じていると指摘。2026年はこれまでと同じ投資手法では通用しない可能性があるとし、その理由を多角的に解説した。

鳥海氏は、2026年に差が開く理由として、主に「企業業績」「AIの実需化」「金利」「中間選挙」の4点を挙げる。S&P500企業の利益成長（EPS）は約15%と好調な見通しだが、株価は市場の期待値（PER）にも左右されると説明。「短期的な下落に振り回されずに、ちゃんと株価が上がると信じ続けられるのか」が重要だと語った。また、現在のAIブームはかつてのITバブルとは異なり、既に利益を生む「実需」の段階にあるため、株価の土台がしっかりしていると分析。さらに「金利が下がりそうだ」という期待で株価が上がる局面と、「実際に金利が下がって」企業業績が伸びる局面の時間差を理解していないと、判断を誤るリスクがあると述べた。

これらの背景から、鳥海氏は2026年に「やってはいけないこと」として「買うタイミングを待ち続けること」「値下がりしてから考えること」の2点を挙げる。市場の動きをその都度判断しようとすると、情報に振り回され、結果的に高値掴みや機会損失につながりがちだと警告。「あらかじめ『もし〇〇%下落したら追加投資する』といったルールを決めている人は強い」と自身の見解を示した。

最後に鳥海氏は、2026年は相場が読みにくくなるため、「判断力が高い人が勝つのではなく、判断しなくても良い仕組みを持っている人が強い」と改めて断言。チャートを見て一喜一憂するのではなく、積立投資や一括投資といった「判断しなくても良い状態」を作ることが、資産を増やすための鍵になると締めくくった。