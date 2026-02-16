Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¥é¥¹¥ÈµÞÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼ÔÊ¨¤¯¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¡×ÃåÊª¤Î¿§¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¡Ö·»Äï¤Îå«¡×¤¬¡¢2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÎµÞÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬ÅÚ²¼ºÂ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ±¾Â¾ë¼ç¡¦ÂçÂô¼¡Ïºº¸±ÒÌç¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤òÄ´Î¬¤·¡¢¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¿®Ä¹¤Î°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬½è·º¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ£µÈÏº¤¬ÊóÉü¤µ¤ì¤ë¤È´í×ü¤·¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Ë1Æü¤ÎÍ±Í½¤ò¤â¤é¤¤¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Îµ¿¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¾®°ìÏº¤¬ËÛÁö¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿®Ä¹¤¬ºÇ½é¤«¤é¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ËÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»Ì¿¤òÃ¥¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¿®Ä¹¤«¤é¤Ï¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò»Â¤ì¡¢Æ£µÈÏº¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ½ÐÀ¤¤·¤í¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ£µÈÏº¤¬¿®Ä¹¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¿®Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¿Í¼Á¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢Æ£µÈÏº¤È¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤í¤¦¤È¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿®Ä¹¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤Î»×¤¤¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤â½Ð²È¤ò·èÃÇ¡£¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë¿Í¼Á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤Î¸µ¤ØÌá¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¡Ö¤ï¤·¤È¤á¤ª¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¡£¤³¤Î¤È¤ª¤ê¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÃÏÌÌ¤Ë³Û¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£Ç«¡¹¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¾®°ìÏº¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÇÆ£µÈÏº¤¬Ç«¡¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¡ª¡©¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÆ£µÈÏº¤ÎÅÚ²¼ºÂ¥×¥í¥Ý¡¼¥º²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎò»ËÅªÉ×ÉØ¤ÎÃÂÀ¸¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤â¤é¤¤µã¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¾Â¾ë¤ØÈ¯¤ÄÁ°¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê2·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÆ£µÈÏº¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÇ«¡¹¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤ì¤¿¤é¸À¤¦¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£µÈÏº¤ÈÇ«¡¹¤ÎÃåÊª¤Ë»ç¡¦²«¡¦Üô¿§¤ÈÆ±¤¸ÇÛ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬ÅÚ²¼ºÂ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö
¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ±¾Â¾ë¼ç¡¦ÂçÂô¼¡Ïºº¸±ÒÌç¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤òÄ´Î¬¤·¡¢¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Ë¿®Ä¹¤Î°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤¬½è·º¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ£µÈÏº¤¬ÊóÉü¤µ¤ì¤ë¤È´í×ü¤·¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Ë1Æü¤ÎÍ±Í½¤ò¤â¤é¤¤¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤Îµ¿¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¾®°ìÏº¤¬ËÛÁö¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿®Ä¹¤¬ºÇ½é¤«¤é¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ËÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»Ì¿¤òÃ¥¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¿®Ä¹¤«¤é¤Ï¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ò»Â¤ì¡¢Æ£µÈÏº¤ò¸«¼Î¤Æ¤Æ½ÐÀ¤¤·¤í¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ£µÈÏº¤¬¿®Ä¹¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¿®Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¿Í¼Á¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢Æ£µÈÏº¤È¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤í¤¦¤È¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿®Ä¹¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤Î»×¤¤¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¼¡Ïºº¸±ÒÌç¤â½Ð²È¤ò·èÃÇ¡£¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë¿Í¼Á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤Î¸µ¤ØÌá¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¡Ö¤ï¤·¤È¤á¤ª¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¡£¤³¤Î¤È¤ª¤ê¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÃÏÌÌ¤Ë³Û¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£Ç«¡¹¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¾®°ìÏº¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á
¥é¥¹¥È¤ÇÆ£µÈÏº¤¬Ç«¡¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¡ª¡©¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡ÖÆ£µÈÏº¤ÎÅÚ²¼ºÂ¥×¥í¥Ý¡¼¥º²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎò»ËÅªÉ×ÉØ¤ÎÃÂÀ¸¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤â¤é¤¤µã¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¾Â¾ë¤ØÈ¯¤ÄÁ°¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê2·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÆ£µÈÏº¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÇ«¡¹¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÀ¸¤¤Æµ¢¤ì¤¿¤é¸À¤¦¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£µÈÏº¤ÈÇ«¡¹¤ÎÃåÊª¤Ë»ç¡¦²«¡¦Üô¿§¤ÈÆ±¤¸ÇÛ¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û