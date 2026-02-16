¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤³¤Ê¤¤¤Í¡×²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡È·ÚÊÎ¤Î´ãº¹¤·¡É¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡ÄÌµ°Õ¼±¤Ç¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤Î¸å²ù
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬°°Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÁÛ¤¤¤³¤½¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¢¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤ËÉã¿Æ¤Îµ¤Ê¬¤ÏºÇ¹âÄ¬
¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÅÄÃæ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦46ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉô³è¤ä½Î¤ÇË»¤·¤¯¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤ÆÍ¼¿©¤ò°Ï¤àµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤«¡×
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷¤ÎÍ½Äê¤¬¹ç¤Ã¤¿½µËö¡¢Ë¿²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ø¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Îµ¤Ê¬¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¢¡¢º£Æü¤Ï±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¿©¤Ù¤í¤è¡ª¡×
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÌµ¸ý¤ÊÌ¼¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿
¡¡¥ì¡¼¥ó¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼÷»Ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¸ÂÄêÂç¥È¥í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ä¡Ö¸ü¾Æ¤¶Ì»Ò¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤ª¡¢¥µ¡¼¥â¥óÍè¤¿¤¾¡ª¡¡¤Û¤é¡¢¤³¤ì¹¥¤¤À¤í¡©¡×
¡¡·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë»®¤ò¾ò·ïÈ¿¼Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ë¤¾¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¡×¤È¡¢Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤á¤Ü¤·¤¤»®¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é³ÎÊÝ¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤è¡×¤ÈºÊ¤¬¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¡¢Í¾¤Ã¤¿¤é²¶¤¬¿©¤¦¤«¤é¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿·ò°ì¤µ¤ó¡£
¢¡ÇØ¸å¤ÎÀÊ¤«¤é¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤¬¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¡Ä
¡¡
¡¡°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤È¸å¤í¤ÎÀÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿É×ÉØ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¤¸¤Ã¤È¥ì¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Èò¤±¤½¤¦¤Ê¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤³¤Ê¤¤¤Í¤§¡×
¡¡ÃË¤Î»Ò¤¬¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÒì¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É³ÎÊÝ¤·¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤Î»®¤¬5¤Ä¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡È¿¼ÍÅª¤Ë¿Æ¤ÎÊý¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤Éã¿Æ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÇÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë»ëÀþ¤ò°ï¤é¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ÅÜ¤ë¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢Äü¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê·ÚÊÎ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÉ½¾ð¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾åÎ®¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º¬¤³¤½¤®¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸å¤í¤ÎÈà¤é¤Ë¤Ï²¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£ÃíÊ¸¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ª¼÷»Ê¤ò¼è¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¼«¤é¤ÎÀõ¤Ï¤«¤Ê¹Ô°Ù¤òÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê
¡¡ÀÊ¤ËÌá¤Ã¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´°Á´¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©¥Ñ¥Ñ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ì¡¼¥ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë»®¤Ë¤Ï°ìÀÚ¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥â¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³°¿©¤Îµ¡²ñ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡¢ÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì°Ê¹ß³°¿©¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤ó¤Êºá°´¶¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡Ã¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤Ï¡¢»þ¤ËµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÆÈÁ±Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¤¦¤µ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¬Ê¡¤¬Ã¯¤«¤Î·çË³¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãTEXT¡¿maki¡ä
¡Úmaki¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¼ñÌ£¤Ï¿Í´Ö´Ñ»¡¤ÈÆÉ½ñ¡£¼èºà¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¥³¥é¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë
