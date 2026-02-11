いちご尽くしのスイーツにときめきが止まらない。小田急ホテルセンチュリーサザンタワーのストロベリーアフタヌーンティー

2月が始まり、少しずつ日の出ている時間が長くなったような、冬の終わりの足音を着実に感じる季節になってきました。この季節になると、冬から春にかけて旬を迎える苺を食べたくなりますよね。今年も様々なホテルからストロベリービュッフェやアフタヌーンティーが登場していますが、春の明るい予感を連れてきてくれるような苺色のスイーツと焼き菓子を心ゆくまで味わえる「ストロベリーアフタヌーンティー」が4月30日まで小田急ホテルセンチュリーサザンタワーで開催中です。

一つ一つに苺が飾られたスイーツたちは思わず写真を撮ってしまうかわいさ！ 女子会にもぴったりのアフタヌーンティーをレポートします。

■青空に映える都会の景色を見ながら楽しむいちご尽くしのアフタヌーンティー

ストロベリーアフタヌーンティーを味わえるのは、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー20階のラウンジ サウスコート。ホテルらしい重厚感のあるエレベーターで20階に上がると、大きな窓から光が差し込む開放的な空間が広がります。

窓の外には、代々木公園や西新宿のオフィス群を中心としたアーバンビューが広がっています。ストロベリーアフタヌーンティーの提供時間は12:00〜20:00（月〜木曜日）なので、夕日が沈む時間や夜景に合わせて景色を楽しむのもおすすめですよ。

ビルの窓ガラスに青空が反射した別世界のような景色を眺めていると、クラシカルな3段のスタンドで構成された「ストロベリーアフタヌーンティー（5,500円）」が登場！ 繊細に盛り付けられたスイーツやカラフルなセイボリーのかわいさに胸が高鳴ります。

1段目に並ぶのは「苺のパンプティング」「苺のディアマンクッキー」「苺と紅茶のパウンドケーキ」の3種類の焼き菓子。

しっとりもっちりとしたパンプティングとふわふわのパウンドケーキ、サクサク食感のクッキーと食感の違いを楽しめるラインナップで、紅茶との相性もぴったりです。

小さなココットに入っているのは「スイートバジルと苺のコンフィチュール」と苺やフランボワーズを合わせた「ミックスベリーバター」。こちらはスコーンにつけていただきます。

ほろっと軽い食感のスコーンは、コンフィチュールをつけると苺とバジルの香ばしさが際立ち、甘さを抑えた味わいに。一方バターはホイップバターのような口当たりで、濃厚なベリーの風味が広がり、トッピングによって異なる味わいを楽しめます。

セイボリーは「サーモンとクリームチーズのベーグルサンド」「ドライストロベリーとハム・チーズのキッシュ」「苺ゼリーとサラミのピンチョス」の3種類。ベーグルサンドとキッシュはサーモンやドライストロベリーの赤が差し色になっているのがかわいらしく、春らしさを感じます。

苺のゼリーとサラミの組み合わせは珍しく感じましたが、苺の甘さとサラミと塩気が合わさり、やみつきになる甘じょっぱさ。スイーツの合間に気分を変えてくれる新しい味わいの逸品でした。

3段目は食べるのがもったいないくらいのかわいさの苺スイーツが勢ぞろい。「苺のショートケーキ」「苺のレアチーズ」「苺とチョコレートのタルト」と、苺のケーキが贅沢に3種並んだ隣には「苺のパンナコッタ」と「苺のマカロン」が添えられており、苺スイーツのバリエーションの豊かさをたっぷりと感じることができます。右端にちょこんと並んだマカロンも苺の形でかわいすぎますね……。パンナコッタの優しい甘さと、上からまとわせた甘酸っぱいコンフィチュールの組み合わせも絶品でした。

■限定カクテルや15種以上の選べるドリンクでティータイムをさらに楽しく

アフタヌーンティーと合わせて楽しみたいドリンクにも、ノンアルコール・アルコール含め3種類の限定カクテルが登場しています。おすすめはノンアルコールカクテルの「ストロベリーサンライズ」。通常1,500円での提供ですが、アフタヌーンティーと合わせて注文すると850円の特別価格で味わうことができます。

「ストロベリーサンライズ」はストロベリー・ローズシロップ・グレープフルーツジュース・トニックウォーターを合わせたモクテルで、ベリー系の甘さとグレープフルーツの酸味が絶妙に合わさった一杯。爽やかな甘みで後味もすっきりとしているので、乾杯にもぴったりです。

フリーフローで楽しめるドリンクにも、こだわりのフレーバーティーがそろっているのがストロベリーアフタヌーンティーの魅力の一つ。「ベリーカカオ」「フレッシュベリー」といった苺を主役にしたものからカフェインレスのほうじ茶まで15種類以上のラインナップから選べます。

なかでも甘党さんにおすすめしたいのが、シーズン限定の「ミルキッシュクレメ」。生キャラメルにオレンジソースが溶け込んだ香高い紅茶で、温かいミルクと合わせると大人の味わいのキャラメルミルクティーを堪能できます。

セイボリーからドリンクまで、様々な表情の苺を体験できるサザンタワーの「ストロベリーアフタヌーンティー」。心が上向きになる苺色のスイーツたちで、一足早い春のひとときを楽しんでみてくださいね。

◇「ストロベリーアフタヌーンティー」概要

期間：2025年12月26日〜2026年4月30日 ※開催中

時間：月〜木曜日 12:00〜20:00（最終予約受付 18:00）

金曜日 12:00〜21:00（最終予約受付 19:00）

土・日・祝日 11:30〜20:00（最終予約受付 18:00）

※2時間制

料金：お一人様5,500円

予約：https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#strawberry_afternoon_tea

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です

※メニュー内容は状況により変更となる場合がございます

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）