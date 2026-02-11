Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにZTE傘下のNubia Technologyが展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における最新ハイエンドスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Air（型番：NX799J）」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2026年1月22日（木）付けでPhoenix Testlabを通じて取得しています。
工事設計認証では認証番号は「204-B01137」で、携帯電話ネットワークにおける5G NR方式のn1およびn3、n8、n26、n28、n41、n77、n78、4G LTE方式のBand 1および3、8、18、19、26、28、34、39、40、41、42、3G W-CDMA方式のBand IおよびVI、VIII、XIX、無線LAN（Wi-Fi）における2.4および5、6GHz、Bluetoothにおける2.4GHzで通過しており、日本ではこれらの通信が利用可能となる見込みです。
なお、日本ではこれまで通りにオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されると見られます。また海外で販売されているモデルは内蔵メモリー（RAM）や内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格は欧州では12GB RAM＋256GBストレージモデルが499ユーロ（約91,000円）、16GB RAM＋512GBストレージモデルが599ユーロ（約110,000円）となっています。なお、本体色はどちらのモデルもPhantom（黒系）およびPrism（白系）の2色が用意されています。
REDMAGIC 11 AirはREDMAGICブランドにおけるゲーミングスマホでは初のAirを冠した薄型軽量モデルとなった前機種「REDMAGIC 10 Air」の後継機種で、SoCにSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、引き続いて最大2万4000RPMで回転する超高速ファンや広大な面積を持つベイパーチャンバー、そして熱伝導率に優れたグラフェン素材を組み合わせた「REDMAGIC ICE Cooling System」によって高く安定した性能を備え、フロントカメラはアンダーディスプレイカメラ、リアカメラの出っ張りもないすっきりとしたフルフラットデザインとなっており、普段使いにも適したモデルになっています。
主な仕様は約6.8インチFHD+（1216×2688ドット）OLED（有機EL）ディスプレイ（最大輝度1800nits、最大リフレッシュレート144Hz、最大タッチサンプリングレート2560Hz、2592Hz PWM＋DC調光、色域DCI-P3 100％、色精度△E＜1）やWi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、NFC、USB Type-C端子（USB 2.0）、7000mAhバッテリー、急速充電（最大80W）、画面内指紋認証、顔認証、生活防水・防塵（IP54）、ショルダートリガー（520Hz）、デュアルステレオスピーカー、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、Android 16／REDMAGIC OS 11など。メモリーはLPDDR5X Ultra、ストレージはUFS 4.1。サイズは約163.82×76.54×7.85mm、質量は約207g。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS（OmniVision製「OV16EQ」、1／2.77型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（OmniVision製「OV50E」、1／1.55型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.89、7P、OIS）
・約800万画素CMOS（OmniVision製「OV08F」、1／5.7型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、5P）
