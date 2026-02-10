【2XKO：開発チームの縮小】 2月10日 発表

Riot Gamesは2月10日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用2v2チーム形式格闘ゲーム「2XKO」の開発チームを縮小すると発表した。

「2XKO」は、同社が運営するMOBA「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」をモチーフにした新作格闘ゲーム。2025年10月よりアーリーアクセスが開始され、1月21日に正式ローンチを迎えたばかりだが、リリース3週間で開発チームの縮小が発表された。

同社によると「2XKO」のエンゲージメントには一貫した傾向が見られ、熱心なコアゲーマーに受け入れられている一方で、全体的な勢いが開発チームを長期的に支えるには十分ではないと公表。より持続可能な未来へ導くために再編し、より小規模かつ集中力のあるチームで、ゲームの改善を行なっていくことを明かした。今後の計画は近日中に発表される。

なお、2026年の競技シリーズについて、計画の変更はなく引き続き尽力すると発表。また「2XKO」の開発チームには移行期間を設け、Riot Games内での機会探究をサポートするほか、退職する場合は最低6カ月分の予告手当と退職金を提供するとしている。

□Riot Games「An Update on 2XKO（英語）」のページ

公式サイトに掲載されたお知らせ

