¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿...¡×º´Æ£½Ù¤Ïµã¤Êø¤ì¤ë¤â¡¢²¦¼Ô¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤ÀÍ¦»Ñ¤ËÃí¤¬¤ì¤¿³åºÓ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¢ºÇ½ª³êÁö¤Ç±éµ»¤·¤¿º´Æ£½Ù¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢£²·î£¶¡Á£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î£³Æü´Ö¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î£¸¼ïÌÜ¤òÀï¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê½÷»ÒSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¥Ú¥¢SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢¸°»³Í¥¿¿¡ÊÃË»ÒSP¡Ë¤È¡¢£µ¼ïÌÜ¤Ç£±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿É½¸½¤À¤¬¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤òÈà¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Áí¹çÎÏ¤Ç¾¡¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë£±¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤ò»×¤¦Àï¤¤¤ÏÇ®¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£µ±¤«¤·¤¤¶ä¥á¥À¥ë¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿º´Æ£½Ù¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶»Ãæ¤Ë¸òºø¤¹¤ë»×¤¤¤ò¶¯¤¯Éõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶ìÌå¤È¼«Éé¤È´¶¼Õ¤¬¡¢¸Ø¤ê¹â¤¤Í¦»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¡£¡Ú¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÁ´¥¸¥ã¥ó¥×À®¸ù¡Û
¡¡£²·î£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡£¥Ú¥¢¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÅÀ¿ô¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±º¡¦ÌÚ¸¶¡Ë¡¢ºäËÜ¤¬´ÑµÒ¤òÓË°ö¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¡¢Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤À¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î£µÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ¤Ïº´Æ£¤¬¥ê¥ó¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¸°»³¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ãø¤·¤¤ÂæÆ¬¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£¤Ï³ÆÂç²ñ¤Ë¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¸°»³¤âÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍý¤ËÅ¬¤Ã¤¿¿ÍÁª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ù¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¡¢¸°»³¤â¤½¤¦¸ì¤ë¤Û¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îº´Æ£¤ÏÊÌ¿Í¤Ë¶á¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ù¤È¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÁÍ§¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤¬¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï°Û¼¡¸µ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¡££´²óÅ¾Ï¢È¯¤Ç¡¢Í½Äê¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾¡¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¡¹¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¼è¤êÌá¤»¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÀä¹¥Ä´¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢Á°È¾¤ÏÆÀÅÀ¤ò²Ô¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸åÈ¾¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤·¤¿¡££´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥µ¥ë¥³¥¦¤ò¤Ä¤±¡¢£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì20ÅÀÁ°¸å¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£200.03ÅÀ¤ò¤³¤È¤â¤Ê¤²¤Ë½Ð¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ËÂ¾¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¤½¤Î¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ô»úÅª¤ËµÕÅ¾¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£ËÄÂç¤ÊÎý½¬ÎÌ¤¬¤½¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò´°àú¤Ë¹ß¤ê¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü¥ª¥¤¥é¡¼¡Ü£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡££´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â¿ôÂ¿¤¯ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Îý½¬ÎÌ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·ä¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ª¡¼¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î°ì³Ñ¤ÇÓ¹¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¤è¤¯²»¤ò½¦¤¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÂØ¤¨¥·¥Ã¥È¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë£´¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¤ä¤äÈè¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢³ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë±þ±ç¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼êÁ´°÷¤¬º´Æ£¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Î°ìÈÖ¡¢Æ±À¤Âå¤Î¸°»³¤¬¥ê¥ó¥¯¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤òÊúÍÊ¤Ç»¾¤¨¤¿¡£¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨¡¢ºäËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¤ËÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈÃ£À®¤â......¡Û
¡ÖºòÆü¤«¤é¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î±éµ»¤ÇÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡º´Æ£¤ÏËÜ¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£194.86ÅÀ¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤¿¤¢¤È¡¢¼þ¤ê¤Ï½ËÊ¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤â°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ï²÷µó¤À¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Îå¤Þ¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£º´Æ£¤Ë¤Ï¾¡»»¤Ï¸·¤·¤¯¤È¤â¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¹½À®¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤È¤¨À®¸ù¤·¤Æ¤âÁ´ÂÎ¤ÎÀºÅÙ¤ÏÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¤ëÀïÎ¬¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë
¡ÖÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ö´ê¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ë½Ð¤Æ¡£¡Ê2022Ç¯¡ËËÌµþ¸ÞÎØ¤È¤â°ã¤¦¡¢ÁÀ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ã¤Æ£´Ç¯Á°¤È°ã¤¦Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºäËÜ¡Ë
¡ÖËèÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÅÄ¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ³Í¤Ã¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»°±º¡Ë
¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¿Ô¤¯¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸°»³¡Ë
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤¬¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤À¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤ËÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î±éµ»¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸Ä¿ÍÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£