「ブルアカ」スケールフィギュアが「ワンホビ40」ブースに集結！注目は躍動感とオラオラ感全開の「ネル」【#ワンフェス】
合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」は、さまざまな作品のスケールフィギュアが並んでおり、その中でも「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」エリアがかなりの熱気で、一時的に展示エリアに入場規制がかかるほどの人気であった。
勢いのあるコンテンツだけに、スケールフィギュアもかなりの数が展示されていた。今回「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」エリアのフィギュアをすべて写真に収めてきたので、まとめてお届けしよう。
「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース
数ある中で最も目を引いたのは「ネル」のスケールフィギュアだ。美少女フィギュアらしからぬダイナミックなポージングで、戦場の中を駆けるネルを立体化している。
両手に握られている2丁のサブマシンガンは非常に細かく作り込まれており、スカジャン同様に龍のプリントが施されているのもカッコいい。
「てめぇら……ぶっ壊しに行くぞ！」と聞こえてきそうな険しい表情もネルらしさがしっかり出ていてファンにはたまらない。【ネル】
続いて注目を集めていた「エイミ（水着）」も見どころの多いフィギュアになっている。ゲーム内のイラストを忠実に立体化しているのだが、暑がりなため防寒着に水着姿というなんともアンバランスなビジュアルが斬新で面白い。
上着を羽織りながらも肌色面積は非常に多く、肉感的かつボリューム感のあるスタイルは、無限に鑑賞していても飽きない魅力がある。【エイミ（水着）】
かなりの数のスケールフィギュアが展示されていたが、スケールフィギュア以外にかわいくデフォルメされた「ねんどろいど」シリーズの新作も開発中のようで、「ブルアカ」フィギュアの勢いは今後も加速していきそうだ。【カンナ（水着）】 【サクラコ（アイドル）】 【マリー（アイドル）】 【シロコ】 【カンナ】 【ネル（制服）】 【マリー（アイドル）メモリアルロビーVer.】 【カヨコ（ドレス）】 【ヒヨリ（水着）メモリアルロビーVer.】 【アル（ドレス）メモリアルロビーVer.】 【チナツ】 【カヨコ（ドレス）メモリアルロビーVer.】 【カリン（制服）】 【ネル（制服）メモリアルロビーVer.】 【ノア】 【キサキ メモリアルロビーVer.】 【アリス】 【ねんどろいどシリーズ】
(C) 2026 NEXON Games Co.， Ltd. All Rights Reserved.