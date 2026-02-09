YouTube Music¤¬¶Ê¤Î²Î»ìÉ½¼¨¤òÍÎÁ²½¤Ø
YouTube¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦YouTube Music¤¬ÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë²Î»ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊó¹ð¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube Music¤ÏÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë²Î»ìÉ½¼¨¤ÎÀ©¸Â¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©¸Â¤¬³¤³°¤Ç¤Ï¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
YouTube Music lyrics now require a Premium subscription
YouTube Music starts putting lyrics behind a paywall | The Verge
https://www.theverge.com/streaming/875511/youtube-music-lyrics-paywall
¤³¤ì¤Þ¤ÇYouTube Music¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤â³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Google¤ÏYouTube Premium¤¢¤ë¤¤¤ÏMusic Premium¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Î¤ß¡¢²Î»ì¤ò¸«¤»¤ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©¸Â¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÆÀ¸Ãæ¡×²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤Î¥¿¥Ö¾åÉô¤Ë¿·¤·¤¤¥«¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö»Ä¤êºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡»¡»²ó¤Ç¤¹¡×¡ÖPremium¤Ç²Î»ì¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
WOW. Can't believe lyrics are now a premium feature. All hail our corporate overlords! You will get less year by year, for more money, and you will be happy!
by
u/u12bdragon in
YoutubeMusic
¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬É½¼¨¤Ç¤¤ë²Î»ì¤ÏºÇ½é¤Î¿ô¹Ô¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Youtube music now needs premium for lyrics
by
u/Bruhyoulikejazz in
youtube
¤µ¤é¤ËGoogle¤ÏYouTube Music¤Î²Î»ì¤òËÝÌõ¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Î¤ßÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£