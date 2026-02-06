この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【見逃したら後悔する】期間限定LINEスタンプ配布中」と題した動画を公開。大人気キャラクター「ちいかわ」のLINEスタンプが無料で入手できるキャンペーンと、その具体的なダウンロード手順を紹介した。



動画で紹介されたのは、期間限定で無料配布されている「ちいかわ」のLINEスタンプ。ひらい先生氏は、このスタンプのダウンロード期間が2025年4月9日までと定められていることに触れ、期間が過ぎて後悔しないよう早めのダウンロードを促した。



スタンプを入手するための手順は「かんたん3ステップ」で構成されていると、ひらい先生氏は説明する。まずステップ1として「アカウントを3つ友だち追加」する必要がある。次に、ステップ2で表示される「ダウンロードボタンをタップ」し、最後のステップ3で「スタンプをダウンロード」すれば完了だという。



スタンプは無料であるものの、入手には複数のアカウントを友だち追加するという条件がある。この手順を理解しておけば、スムーズにダウンロードを進められるだろう。「ちいかわ」ファンはもちろん、かわいいLINEスタンプを探している人は、期間内に忘れずに入手してみてはいかがだろうか。