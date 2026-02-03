食べたい恵方巻でわかる「すぐに願い事が叶う度」

節分と言えば、「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまくおなじみの行事。最近は恵方巻を食べるのも人気で、スーパーやコンビニでもたくさん売られていますよね。そこで今回は、食べたい恵方巻から「すぐに願い事が叶う度」がわかる心理テストにフィーチャー。あなたの夢や目標はいつ叶うのか？さっそくチェックを。

Q：2月3日は節分。次のどの恵方巻を食べたい？

A：サラダの恵方巻

B：ステーキの恵方巻

C：海鮮の恵方巻

D：ロールケーキの恵方巻

このテストでわかることは？

深層心理において、節分の日に幸運や商売繁盛を願って食べる「恵方巻」は、願望や夢のシンボル。そのため、選んだ答えから、あなたの「願いがすぐに叶うかどうか」を探ることができるのです。

A：「サラダの恵方巻」を選んだ人のすぐに願いが叶う度…90％

「サラダの恵方巻」を選んだ人は、淡白であまり欲がないタイプ。願い事をしても、「そのうちいつか叶えばいいかも…」と思う程度で、実際のところあまり期待していないよう。

にわかに信じられないかもしれませんが、あなたのすぐに願いが叶う度は90％です。文字通り、もう少しで叶う暗示が出ています。SNSや雑談ついでに周囲に気軽にシェアするのが、メイクドラマの呼び水になるでしょう。

B：「ステーキの恵方巻」を選んだ人のすぐに願いが叶う度…50％

エネルギッシュでアクティブなタイプと言えば、この答えを選んだあなた。ジッとしていたり、じっくり考えたりするのが苦手で、とりあえず動き出してしまうことも多そう。

あなたのすぐに願いが叶う度は50％ぐらい。特に夏までは、見切り発車で動き出しても失敗する可能性が高いようです。はやる気持ちを抑えて、まずはしっかりリサーチや準備をすることが、実現率を高めるポイントと覚えておいて。

C：「海鮮の恵方巻」を選んだ人のすぐに願いが叶う度…70％

この答えを選んだ人は、誠実な努力家。夢や目標ができると、どうすれば実現できるかを考えてロードマップを作成し、それに沿って地道に頑張っていけるタイプと言えます。

あなたのすぐに願い事が叶う度は、70％。明日明後日にもなんて近さではないけれど、遅くとも3か月後くらいには良い動きが出てきそうです。自分にできることを続けつつ、その時を楽しみに待っていてくださいね。

D：「ロールケーキの恵方巻」を選んだ人のすぐに願いが叶う度…30％以下

愛嬌たっぷりのお茶目なあなた。甘え上手で、たいていのことは周囲の力をちゃっかり借りて実現してしまうしたたかさがあるようです。

あなたのすぐに願い事が叶う度は、残念ながら30％以下。特にこの1年は、いつものやり方が通用せず、苦戦する場面が多いようです。観念して自分の力だけを頼りに頑張れば、実現の時期を少し早められる可能性もぐんとアップします。よかったら、試してみて。