「ニットにいちばん似合う」アクセサリーの法則「上品だけど気張って見えない」さりげないテクニック

「ニットが大人びる」顔まわりや手元の仕掛け

あたたかな風合いに心地よいシルエット、ニットにそなわるいくつもの魅力。そのよさをきわ立たせるため、ほんのり緊張感を添えるアクセサリーやメイクの仕掛けがあるといい。ニットにふさわしい相棒との相乗効果を楽しんで。







「テーマは無機質」やさしいニットでクールな顔

〈右手・人さし指〉黒ストーンリング／アダワット トゥアレグ（ザ エディット ストア） 〈右手・中指〉パールスクエアリング／Valentine 〈右手・薬指〉リング／IRIS 47（フーブス） 〈左手・中指〉レタードリング、〈薬指〉リング／ともにValentine えりつきニットカーディガン／HER.



チャコールグレーのカーデ＋シルバーリング



左手中指につけたのは、フロントに反転した「R」のイニシャルが刻まれた一品。両手に黒をちりばめる工夫でいっそう辛口に。







「淡いニットに色香がにじむ」唇と指先のカラーリンク

レタードリング／HOTLIPS BY SOLANGE（トゥモローランド） カーディガン／ミスター ミトンズ（RHC ロンハーマン） グレーニットキャミソール／SLY（バロックジャパンリミテッド）



淡色カーデ＋レタードリング＋ピンクリップ



つややかなエナメルリングには、“hottie（魅力的な人）”との文字が。ロージーモーヴのリップとともに彩れば、穏やかなミントカラーのニットにもさりげない強さが生まれ、センシュアルに。 リップは。色ムラができにくいテクスチャーで、重ねづけの回数で表情がさらに変化。







