小型犬をお家に迎えたら、思っていた以上に立派に成長して…？衝撃のビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破。「最高に可愛い」「愛情与えすぎちゃった！？」といった声が寄せられています。

【動画：『大きくならない』と言われた小型犬を飼った結果→驚異の成長を遂げた『ビフォーアフター』】

小型犬の赤ちゃんを迎えたら…

TikTokアカウント「choco_latte_goma」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ラテ」くんのビフォーアフターです。飼い主さんと出会った時のラテくんは、とても小さな赤ちゃん犬だったそう。

その愛くるしい姿に一目惚れして、お家に迎えることを決意した飼い主さん。お迎え後もラテくんが可愛くてたまらなくて、毎日メロメロになっていたといいます。一緒におでかけする時はスリングにおさまり、お顔だけをひょっこり出していたというラテくん。その姿は、まるでぬいぐるみのよう…！

驚くほど立派に成長！

ポメラニアンは小型犬の中でも特に小柄で、成犬になっても体重は2～3kg程度といわれています。お迎えする際に「この子はあまり大きくならないと思います」と言われたこともあって、飼い主さんはラテくんが小さいまま育つことを想定していました。ところがたっぷり愛情を注いで育てるうちに、ラテくんはすくすく成長して…？

なんとラテくんはいつの間にか、体重8kgの立派なデカポメへと成長を遂げていたとか！これには飼い主さんも「大きくならないはず…だったよね！？」と衝撃を受けたそう。ちなみに周囲の人にラテくんがポメラニアンだと教えた時にも、驚かれることが多いとのこと。まさかのビフォーアフターに、もはや笑うしかありませんね！

大きくなっても愛おしい

ラテくんは大きく育った体で全力でお散歩を楽しむため、飼い主さんはいつもグイグイ引っ張られて大変なのだとか。しかし立派に成長しすぎた姿や元気にお散歩する姿、赤ちゃんの頃と変わらない無邪気な笑顔などの全てが愛おしくて、「これはこれで可愛くてたまらない！」と今もラテくんにメロメロになっているそうですよ。

この投稿には「大きくてもめちゃ可愛い」「幸せそうな笑顔がたまらない」「うちのコデカいと思ってたけど、さらに大きい子がいるのにビックリ」「愛情たっぷり受け取ってすくすく育ってくれたんですね」といったコメントが寄せられています。

ラテくんには「チョコ」くん＆「ゴマ」くんという兄弟がいて、TikTokアカウント「choco_latte_goma」には3匹の微笑ましい日常が投稿されています。可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「choco_latte_goma」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。