この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「小さな子どもに『生理』をどう伝えますか？」と題した動画を公開。子どもと一緒に入浴する際など、母親の生理について子どもから質問された時にどう答えるべきか、その具体的な伝え方と心構えを解説した。

動画は、3歳の娘と一緒にお風呂に入る際に生理中の出血をどう説明すればよいか、という視聴者からの質問に答える形で進行。質問者はこれまで特に隠さず、娘から「痛いの？」と聞かれた際には「痛くないよ」とだけ返答してきたという。この対応についてHISAKOさんは、隠すことなく自然な形で伝えていくことは「いい性教育になる」と肯定的な見解を示した。

性教育を堅苦しく考える必要はないと前置きし、生理は「女性の体としての神秘」であり、妊娠・出産といった命を繋ぐための素晴らしい機能だと説明。これを子どもの年齢に合わせて自然に教えていくことが重要だと語った。

具体的な伝え方として、例えば3歳の子どもに対して「エストロゲンという女性ホルモンがあってな」などと専門用語で説明しても理解できないと指摘。質問者のように、子どもから「痛い？」と聞かれた際に「痛くないよ」と答えることで、生理に対するネガティブなイメージを植え付けない工夫は素晴らしいと評価した。「生理は病気でもなく当たり前のこと」「痛いとか嫌なものじゃないんだよ」とポジティブな側面を伝えることが大切だと述べた。

また、子どもが男の子だった場合の対応については、「男の子だからこそ、しっかり知っておくべき」と断言。自分とは違う異性の体の仕組みや心の変化を知ることが、相手を理解し、大切にしようという思いやりの心を育むことに繋がると説明した。

もし説明に困った場合は、適当にごまかすのではなく、「難しいから、ママも調べてから教えるね」と誠実に対応することも大切だとアドバイスした。生理を特別なこととして隠すのではなく、生命の神秘として子どもの発達段階に合わせて伝えていくことが、子どもが性と命を正しく理解する第一歩となるだろう。