1月28日、女優の高畑充希がInstagramのストーリーズを更新。出産したことを報告し、祝福が広がっている。

高畑は、《無事家族が増えました》と題して、ストーリーズにコメントをアップ。《産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います》と、我が子への想いをつづった。《昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました!》と、関係者やファンへの感謝の気持ちを伝え、夫で俳優の岡田将生との連名で第1子誕生を報告した。

「高畑さんは、2024年11月に岡田将生さんと結婚し、2025年7月に第1子妊娠を発表していました。妊娠中の9月には、カルティエの銀座4丁目ブティックオープニングイベントに参加し、10月には、映画『秒速5センチメートル』の大ヒットイベントや、11月に開かれた第38回東京国際映画祭『ウーマン・イン・モーション』のトークイベントに参加するなど、妊娠中も精力的に活動を続けていました」（芸能ジャーナリスト）

ギリギリまで活動を続けていた高畑。年を明け、出産の報告はSNS上でも話題に。Xには、《第1子ご出産おめでとうございます》《幸せで満ちますように》と、新たな命の誕生を喜ぶファンからの声であふれていた。

さらに、夫の岡田にも動きがあったと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「じつは、同じタイミングで岡田さんもInstagramのストーリーズをアップしており、高畑さんと同じコメントで出産を報告していました。こちらも同様に、2人の連名がつづられており、良好な夫婦関係が見て取れました」

2025年2月には、夫婦でパリを訪れた際の仲むつまじいツーショットを公開するなど、これまでも仲よし夫婦としても親しまれてきた。今回の報告にも、そんな関係性がにじみ出ていた。2人の絆の深さを語るのは、芸能プロ関係者だ。

「2人は、2024年のドラマ『1122 いいふうふ』（Amazon Prime Video）で夫婦役として共演したことをきっかけに意気投合し、交際がスタートしました。ファッション誌でツーショットを見せるなど、その距離感は、当時から本当のカップルのようでした。結婚発表時には《親友のように過ごしてきた》と記載があり、2人の信頼関係は強い印象です。今回も、2人らしい“阿吽の呼吸”での報告となりました」

本当の“いい夫婦”になった2人と、新しい家族との時間を温かく見守りたい。