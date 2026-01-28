「NNT」はなんの略？就活生は耳が痛い言葉かも…！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「NNT」はなんの略語？
「NNT」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、就活におけるネットスラングのひとつですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「無い内定（NaiNaiTei）」を略した言葉でした！
NNTとは、就職活動において内定をまだどの企業からももらえていない状況のことを指す言葉。
ちなみに、対義語として「ANT」という言葉もあり、こちらは「有る内定（AruNaiTei）」、すなわち「内定を少なくとも1つはもらっている状況」のことを指しています。
SNSなどで「#NNT」というハッシュタグをつけている就活生の投稿も多くあり、ネガティヴな内容ばかりが目立ちますが、自分のペースで就活・転職を進めていくことが大事ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
