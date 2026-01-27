お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が26日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっているABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」23日放送回について、コメントを発した。

同日の放送では、探偵を務めるせいやが、6人兄弟の世話をする小学6年生の長男からの「1日だけ長男を代わってほしい」との依頼に答える様子が放送された。放送終了後、ネット上では「ヤングケアラー状態」などと批判の声が上がっていた。また、せいやが依頼を終え、小学生の家から立ち去った後に、家の中の音声を流したこともあって、同局の意図を勘ぐる推察もあった。

せいやは自身のXを通じ「いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です」とコメント。番組VTR内で、依頼してきた長男に「まだ大人になるなよ」と語りかけるシーンがあり、改めてその言葉を引用する形となった。

せいやのポストに対し「この一文だけでも、泣けます」「マジであの依頼、せいやが探偵で良かった」「かっこいい大人だ」などの声が寄せられていた。

25日にはABCが番組公式サイトで「1月23日放送回に関して」と題し、「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗（ひぼう）中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」などと訴えていた。

せいやのX更新後、26日夜にもABCは声明を発表。「放送内容の一部について誤解を招く受け止めが広がっていることを重く受け止めて」いるとして声明を発表。VTRの最後に挿入された家の中の音声をめぐって「当該放送において、普段は基本的に家にいて家事・育児を担当している父親が乳幼児を残して外出する場面、および当該VTRの最後に母親が、『米炊いて、7合』といった発言は、番組の編集・構成上の演出として表現したものです」とした。