「東大を出てもお金持ちにはなれない」東京に住む“異常なコスパの悪さ”とは。東大生の生涯年収から計算してみた
―［貧困東大生・布施川天馬］―
「教育はコスパ最高の投資」と言われます。
だからこそ、受験に対する期待値は上がり続けており、現代ではおよそ30%もの子どもが中学受験に参加するそうです。ですが、本当に「中学受験➡中高一貫校➡名門大学」は価値があるのでしょうか？
コンサルティング会社AFGの推計によれば、東大卒の生涯年収はおよそ4.6億。仮に現役合格・ストレートで卒業し、定年の60歳まで働いたとしても、平均年収額は約1180万円にすぎません。
もちろん、これが平均年収より大幅に高いことは理解しています。
ただ、仮に都内に居を構えるとすれば、年収1200万程度だと「お金持ち」にはなれません。できることといえば、せいぜい子どもを塾に通わせながら、年に一度家族で海外旅行をするなど「プチ贅沢」が関の山でしょう。
批判されがちな「東京一極集中」ですが、東京に住むにはそれなりに経済力がいる。東大を出てすらも「小金持ち」に甘んじなければならない程度には、住めない街と化しているのです。
であれば、わざわざ東大を選んで、東京に住む必要性はあるのでしょうか？
東大じゃなくても、もしくは東京じゃないほうが、「コスパ」は優れているのでは。今回は、教育における上京のメリットについて考えます。
◆高騰する東京の居住コスト
先述の通り、東大卒の生涯年収は平均で4.6億。
均せば毎年1,180万円もらっている計算となり、特に23区内に住んで、教育などに投資したい、あるいはちょっと贅沢がしたいなら共働きも検討したい数値です。
ただ、これは東京の居住コストが異常に高騰しているためでもあるでしょう。
わざわざ都内に居を構えずとも、大阪や札幌、福岡といった東京以外の都市部でも、かなり快適な生活が送れるわけで、わざわざ東京に住まいを持つ意味合いは薄いように感じる。
都内に3LDKの部屋を賃貸で借りる場合、23区内の家賃相場は20万から50万以上までピンキリ。
もちろん築年数など諸条件次第でもっと安い物件は見つかるでしょうが、とはいえ15万より安い物件はなかなか見つからないでしょう。
一方で、大阪や福岡の場合は10万円前後から見つかりますし、札幌に至っては、「3LDK以上・中心区・築10年以内・駅徒歩5分以内」の好条件物件ですら9万円でみつかるほど。
「家賃の目安は収入の1/3」とはよく言われますが、家賃以外を切り詰めて暮らすにしても、東京で3LDK暮らしをするなら、最低でも手取り50〜60万円は必要そうです。
一方で、大阪・福岡・札幌は30万円もあれば足りる計算。
手取り30万円というと、年収480万程度（ボーナス無しを仮定）でしょうか。一方で手取り60万となると、予想年収は1,000万の大台を突破し、なかなか難しそう。
東京に暮らすには、大阪など他の大都市の2倍以上もの居住コストを覚悟したほうがよさそうですね。
◆東大➡東京就職と旧帝➡地方就職のコスパ差
ただ、ここでは「教育の費用対効果」を検討しています。皆様ご存じの通り、学歴社会の日本では、名門大学に進学するほど、卒業後の進路の輝きは増していく。
もちろん東大が稼げることは承知の上ですが、東京以外の大都市についても、大阪大学や北海道大学など、いわゆる旧帝国大学と呼ばれる名門国立大学がおかれています。そう言った大学群を出ても、それなりの収入を得られるはず。
それでは、「東京に出てきて東大を出て東京に住む」か「地元の旧帝大に進学して、地元で就職する」のでは、どちらのほうが豊かになるのでしょうか。
日経転職版による「大卒年収調査2025年度版」では、出身大学別年収ランキングが公開されています。それによれば、1位の東京大学（1266.9万）に対し、大阪大学（1064.8万）、九州大学（952.7万）、北海道大学（930.5万）も決して見劣りする数字ではない。
