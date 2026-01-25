¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ÇÎ®Äª¤ÊÁ´Ê¸±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥ÁÈäÏª¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡¾ìÆâ³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ë
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¹õ¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤¿ÀµÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤ò»Ù¤¨¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¥áー¥È¤ä¥³ー¥Á¿Ø¡¢ËèÆü³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¡¢ÆÃ¤Ëº£Ìë¤â¤´½ÐÀÊ¤Î¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¥¢¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー8Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ë´°Á´Éüµ¢¤¹¤ë¡£