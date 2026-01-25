寒い季節に恋しくなるお鍋。定番の寄せ鍋や水炊きもいいけれど、たまにはいつもと違うアレンジ鍋で家族を驚かせてみませんか?野菜もお肉もたっぷり摂れて、体の芯から温まる鍋料理は、冬の献立の強い味方。でも「いつも同じ味になってしまう…」とマンネリに悩んでいる方も多いはず。そんなあなたに朗報です!ひと工夫で劇的に美味しくなるアレンジ鍋なら、家族の「今日の夕飯、何?」の問いにも自信を持って答えられますよ。







【材料】（2~3人分）



長芋 200g

<鶏つくね>

鶏ひき肉 200g

白ネギ(みじん切り) 1/3本分

大葉(みじん切り) 6~8枚分

ショウガ(すりおろし) 1/2片分

塩 小さじ 1/4

しょうゆ 小さじ 1

ゴマ油 小さじ 1/2

片栗粉 大さじ 1

厚揚げ 1/2~1枚

シメジ 1パック

ニラ 1束

<合わせだし>

だし汁 600ml

酒 大さじ 2

みりん 大さじ 3

しょうゆ 大さじ 2

塩 少々

<シメ(そば)>

そば（蕎麦） 1~2玉

白ネギ 2/3本

<そばだし>

だし汁 500ml

酒 大さじ 2.5

砂糖 小さじ 1

みりん 大さじ 2.5

しょうゆ 大さじ 2.5

<薬味>

柚子胡椒 適量

ショウガ(すりおろし) 適量



【下準備】



1、長芋は皮をむき、すりおろす。



2、＜鶏つくね＞を作る。ボウルに全ての材料を入れ手でしっかりと粘りが出るまで混ぜ合わせる。







3、厚揚げはキッチンペーパーで表面の油を取り、食べやすい大きさに切る。



4、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ニラは長さ4cmに切る。シメ用の白ネギは斜め薄切りにする。



【作り方】



1、鍋に＜合わせだし＞の材料、厚揚げ、シメジを入れて蓋をして加熱する。沸騰したら、＜鶏つくね＞をスプーンで落とし入れる。







2、火が通ったら、すりおろした長芋を加え、ニラを散らす。蓋をしてお好みの加減で、器に取り分けてお好みの＜薬味＞の材料をつけていただく。







3、具材が少なくなったら＜そばだし＞の材料と白ネギを加え、煮たったらそばを加えて、好みのゆで加減でいただく。







【No.2】白みそのコクが決め手!「鶏肉と野菜のミルク鍋」







【材料】（2人分）



鶏むね肉 1~1.5枚

里芋 4個

白菜 2~3枚

白ネギ 1本

春菊（菊菜） 1/2束

シイタケ(生) 2個

ニンジン 1/4本

エノキ(小) 1袋

焼き豆腐 1/2丁

結び糸コンニャク(小) 1パック

<スープ>

固形チキンスープの素 1個

水 200~300ml

<調味料>

西京みそ 大さじ 2

牛乳 550~700ml

ショウガ汁 大さじ 1.5

薄口しょうゆ 少々

塩 少々



【下準備】



1、鶏むね肉は、ひとくち大に切る。







2、里芋は皮をむき、分量外の塩少々を加えて軽くもみ、たっぷりの水と共に鍋に入れて中火にかけ、10分ゆでる。ザルに上げ、水洗いする。



3、白菜は軸は削ぎ切りにし、葉はザク切りにして水洗いする。



4、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。







5、春菊は茎のかたい部分を切り落とし、長さ4cmに切る。



6、シイタケは石づきを落とし、汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は半分に裂き、笠に飾り切りをする。



7、ニンジンは幅5mmの輪切りにし、型で抜く。



8、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。



9、焼き豆腐は食べやすい大きさに切る。



10、結び糸コンニャクは熱湯に通し、ザルに上げて冷ます。



【作り方】



1、鍋に＜スープ＞の材料を入れ、中火にかける。







2、温まったら＜調味料＞の材料を加える。







3、煮たつ直前に具を入れ、火が通ったものから、各自の取り鉢に取り分け、スープと一緒にいただく。



煮たたせないように火加減に注意して下さい。みそが鍋の底で焦げてしまいます。







【No.3】まろやか濃厚!「とんこつ豆乳鍋」







【材料】（4~5人分）



豚肉(しゃぶしゃぶ用) 500g

<鶏つくね>

鶏ひき肉 300g

小ネギ（細ネギ） 5本

ニンニク 1片

ショウガ 1片

酒 大さじ 3

塩コショウ 少々

キャベツ 1/2個

モヤシ 1袋

白ネギ 2~3本

ニンジン 1本

エノキ(大) 1袋

シメジ 1パック

絹ごし豆腐 1丁

<合わせだし>

豚骨スープ(ラーメンの付属品) 4袋

練り白ゴマ 大さじ 4

豆乳(無調整) 1200ml

<薬味>

小ネギ（細ネギ）(刻み) 適量

豚骨ラーメン(スープ付き2人前入り:市販品) 2袋



【下準備】



1、豚肉は食べやすい大きさに切る。



2、＜鶏つくね＞の細ネギは小口切り、ニンニクは半分に切って芽の部分を取り、みじん切りにする。ショウガはすりおろす。







3、キャベツは芯を切り落とし、食べやすい大きさに切る。



4、モヤシはたっぷりの水に放ち、ザルに上げて水気をきる。



5、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。



6、ニンジンは皮をむき、長さ4〜5cmの短冊切りにする。



7、エノキ、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。



8、絹ごし豆腐はサッと水をかけ、食べやすい大きさに切る。



【作り方】



1、＜鶏つくね＞を作る。ボウルに鶏ひき肉、細ネギ、ニンニク、ショウガを入れ、粘りが出るまで混ぜる。







2、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて混ぜ合わせ、火にかける。煮たってきたら(1)の＜鶏つくね＞をスプーンなどですくって丸く形を整えながら落とし入れ、他の具材も加えてアクを取りながら煮る。







3、火の通った物からだし汁と一緒に取り鉢に取り分け、＜薬味＞をかけていただく。最後のシメに、かためにゆでた豚骨ラーメンを入れていただく。







今回は、E・レシピで特に人気の高いアレンジ鍋の人気レシピランキングTOP3をご紹介します!■【人気レシピNo.1】トロトロ→モチモチの食感変化が楽しい!「とろろ鍋」堂々の第1位は、食感の変化が楽しめる「とろろ鍋」です!すりおろした長芋を和風だしがきいたお鍋に加えるだけで、いつものお鍋が特別な一品に。入れたてはとろ〜りなめらかな食感で、火を通していくともちもちっとした不思議な食感に変わっていくんです。この食感の変化が、お子様からご年配の方まで大人気!野菜や豚肉に絡んだとろろが、するする食べやすくて、箸が止まりません。体にやさしい栄養たっぷりのお鍋ですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】アレンジ鍋の人気レシピ第2位は、クリーミーで優しい味わいのミルク鍋。牛乳ベースのスープに白みそを隠し味に加えることで、コク深い味わいに仕上がります。鶏肉のうま味がミルクに溶け出し、野菜もたっぷり食べられるヘルシーな一品。タンパク質とミネラルがしっかり摂れるので、育ち盛りのお子様にもぴったりですよ!第3位は、人気のとんこつスープを豆乳でアレンジした話題の鍋。濃厚なとんこつの旨味に豆乳のまろやかさが加わって、野菜が苦手なお子様もモリモリ食べられます!豆乳のイソフラボン効果で美容にも嬉しい、女性に人気の高いお鍋です。シメはラーメンやご飯を入れて、最後まで美味しくいただけますよ。■今夜はアレンジ鍋で、家族みんなをハッピーに!いつもの食材も、スープや味付けを変えるだけで、こんなに表情豊かな料理に変身するんです。今回ご紹介した3つのアレンジ鍋は、どれも特別な材料は不要で、手に入りやすい食材で作れるのも嬉しいポイント。週末のホームパーティーにも、平日の晩ごはんにも大活躍。鍋ひとつで完結するから洗い物も少なく、後片付けもラクラクです。ぜひ今夜は、いつもと違うアレンジ鍋で、家族に「美味しい!」の笑顔をプレゼントしてあげてくださいね。(E・レシピ編集部)