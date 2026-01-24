阪急梅田店リニューアル記念！ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

究極のファインジュエリーと高級時計を製造する「ハリー・ウィンストン」

2026年3月の阪急梅田店リニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の新たなバリエーションが登場します☆

アイコニックなコレクションに、ローズゴールドの温かみを纏ったペンダントです。

ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

先行発売日：2026年3月17日

販売店舗：ハリー・ウィンストン阪急梅田店

価格：737,000円(税込)

素材：ダイヤモンド×ローズゴールド

「ハリー・ウィンストン」は、1932年にニューヨークで創業した唯一無二のブランドです。

創始者ハリー・ウィンストンは“キング・オブ・ダイヤモンド”、“スター達のジュエラー”と称され、その革新的な哲学は現在もすべての製品に受け継がれています。

今回登場するのは、ブランドを代表する『リリークラスター』コレクションのペンダントです。

『リリークラスター』コレクションは、「ハリー・ウィンストン」のデザインスタジオに保管されていた1940年代のアーカイブスケッチにインスピレーションを受けて誕生しました。

優美に咲き誇るユリのエレガントな美しさにデザインの着想を得ています。

ダイヤモンドの花びらが、ユリのしなやかな輪郭をオープンデザインによって描き出しているのが特徴です☆

阪急梅田店のリニューアルオープンを記念して発売されるのは、ローズゴールドの温かみを纏った新たなバリエーション。

日常使いに最適な軽やかで立体的なデザインが人気の「リリークラスター・ミニ」に、繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流麗なラインを描き出し、現代的なエレガンスを表現します。

ブランドの尽きることない芸術性と、革新的かつ洗練された感性を物語るジュエリーです。

ハリー・ウィンストン阪急梅田店

リニューアルオープン予定日：2026年3月17日(火)

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店5階

電話番号：06-6313-1399

営業時間：10：00〜20：00

定休日：不定休(施設に準ずる)

大阪の主要ターミナルである梅田に位置する百貨店「阪急うめだ本店」

その5階にある「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンし、記念のペンダントが先行発売されます。

タイムレスな魅力を放つコレクションに加わった、現代的なエレガンスを表現するペンダント。

リニューアルオープンする特別な店舗で、いち早く手に入れることができます☆

ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の紹介でした。

