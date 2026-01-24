ドッグランで遊んでいたはずの大型犬。なぜか飼い主さんではなく、他所の人のところで…。ツッコミどころが多すぎる光景が話題になっているのです。

人懐っこさがヒシヒシと伝わってくるまさかの光景は記事執筆時点で38.2万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランで遊んでいた大型犬→知らない人のところで…ツッコミどころが多い光景】

ドッグランで遊んでいた大型犬→知らない人のところで…

Xアカウント『@GrandMou_』に投稿されたのは、ゴールデンドゥードルの「リグル」くんがドッグランでみせたお姿。

この日、ドッグランで遊んでいたというリグルくん。飼い主さんから少し離れた場所でニコニコの笑顔を向けてくれていたのだといいます。

まさかの光景にツッコミ殺到

問題は…リグルくんの居た場所。ベンチに座る他所のワンちゃんの飼い主さんである人と人の間に潜り込み、お顔だけを出してリラックスしていたのだそう。

そのお姿は、一見すると完全に家族の元で寛いでいるかのように見え、飼い主さんは思わず『すぐひとん家の犬になるうちの犬…』そう呟かずにはいられなかった模様。

あまりにも自然に他所の飼い主さんの元から見つめてくるリグルくんのお姿に、飼い主さんも思わず笑いを堪えられなかったのだとか。

さすがは、大人気の大型犬カフェ『GRAND MOU《ぐらんむー》』の初期メン、スタッフ犬といったところ。

リグルくんの人懐っこさが手に取るように伝わってくるその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「挟まれてる」「可愛すぎるｗｗ」「才能あり」「人懐っこい！」などのコメントが寄せられています。

大人気大型犬カフェ『GRAND MOU《ぐらんむー》』

リグルくんは、千葉県木更津市にある日本初の大型犬カフェ『GRAND MOU《ぐらんむー》』でスタッフ犬として過ごしています。

ぐらんむーには、現在13頭の大型犬、超大型犬たちがスタッフとして在籍しており、その日常はあまりにもモフモフで幸せに溢れたもの。個性溢れるスタッフ犬たちのお姿は、日々大型犬、超大型犬の魅力を発信し続けています。

