ÄÌ¤âð÷¤¯¡¢±ü¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡ª ¥Á¥ç¥³¤ò³Ú¤·¤à¡È¾Æ¤²Û»Ò¡õ¥Ñ¥ó¡É
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡õ¥Ñ¥ó¡£Ì£¤ï¤¤¡¢¿©´¶¤Ê¤É¡ÄÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª º£²ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î²¼°æÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤â·Á¤â¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³·Ï¥Ù¥¤¥¯¤¬½Ü
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ç¤â¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä»ºÃÏ¸ÂÄê¤Î¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÄÌ¤âð÷¤¯¡¢±ü¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦²¼°æÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î²¦Æ»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤Î°ìÅÓ¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â¡¢¾å¼Á¤Ê¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥½¥Õ¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤Ê¤Éµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤·Ú¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡ Le Cres ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó ¥·¥ç¥³¥é \1,500¡¡¢ Ondine ¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¥·¥ç¥³¥é ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º 1¸Ä \450
¡ Le Cres¡Ê¥ë¡¦¥¯¥ì¥¹¡Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡×
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÉ÷Ì£¤âºÇ¾åµé¡ª Æ´¤ì¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óLe Cres¡Ê¥ë¡¦¥¯¥ì¥¹¡Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡×\1,500
2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥Ð¡¼¤¬ºî¤ë¡¢¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²Ú¤ÊÆÃÂç¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡£¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢±£¤·Ì£¤Î´»µÌ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¡£Ìó20cm¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÂç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ2¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2¡¡JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ30F¡¡TEL. 03-3434-7070¡¡9:00¡Á17:00¡¡ÌµµÙ
¢ Ondine¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ë¡Ö¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¥·¥ç¥³¥é ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×
¥«¥«¥ª¹á¤ë¤µ¤¯¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î»ÀÌ£Ondine¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ì¡Ë¡Ö¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¥·¥ç¥³¥é ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×1¸Ä \450
¥·¥ç¥³¥é¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌ³¤á¤¿µÜÃÏ¹°µ£¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯½Õ¤Ë³«¤¤¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥§¥Õ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î½¤¶ÈÀè¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºÆ¸½¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡£¡Ö¥«¥«¥ª¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿½ÅÁØÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡£¼«²ÈÀ½¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-22-2¡¡¥¯¥ì¡¼¥ëÅìËãÉÛ1F¡¡TEL. 03-6230-9465¡¡10:00¡Á18:00¡¡²Ð¡ÁÌÚÍËµÙ
£ UN DONUT ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼ ¥·¥ç¥³¥é¥·¥å¥¬¡¼ 1¸Ä \380¡¡¤ Occitanial ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤ º¸¡¦¥Ó¥¿¡¼ ±¦¡¦¥ß¥ë¥¯ ³Æ \380¡¡¥ Minimal -Bean to Bar Chocolate- ¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é ¥½¥Õ¥È çõ -¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤- \3,990¡¡¦ ¥«¥«¥ª²Û»Ò suminoza ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥Ï¡¼¥É \1,620
£ UN DONUT¡Ê¥¢¥ó ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ë¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼ ¥·¥ç¥³¥é¥·¥å¥¬¡¼¡×
Ê´¤ÎÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼UN DONUT¡Ê¥¢¥ó ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ë¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼ ¥·¥ç¥³¥é¥·¥å¥¬¡¼¡×1¸Ä \380
¸«ÌÜÎï¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥¢¥ó¥ô¥Ç¥Ã¥È¡Ù¤Î¿¹ÂçÍ´¥·¥§¥Õ¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÀ¶À¡Çò²Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ê³¹³Ñ¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¼çÌò¤ÎÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¤Çºî¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢Ê´¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¥·¥å¥ï¥ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡£À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¿¥«¥«¥ª¥·¥å¥¬¡¼¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ú¥ë¡¼»º¥«¥«¥ª¡£¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÇò²Ï2-6-11¡¡Instagram¤Ïundonut_kitsune¡¡11:00¡Á18:30¡¡ÉÔÄêµÙ
¤ Occitanial¡Ê¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¥¢¥ë¡Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡×
ÀÐ±±ÈÔ¤¤Î¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¿¼¤¤Í¾±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥¤Occitanial¡Ê¥ª¥¯¥·¥¿¥Ë¥¢¥ë¡Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡×º¸¡¦¥Ó¥¿¡¼ ±¦¡¦¥ß¥ë¥¯ ³Æ \380
2025Ç¯6·î¤Ë¿·Áõ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¼ê¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦Ãæ»³ÏÂÂç¤µ¤ó¤¬¡¢¸Î¶¿¤ÎÄ¹Ìî¸©»º¤Î¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¡£¡Ö³ÌÉÕ¤¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤òÀÐ±±¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÈÔ¤¤¤ÆÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÈÔ¤¤¿¤Æ¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¡£2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¥Ñ¥¤¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¯¤òÅº¤¨¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡£
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-3-1¡¡¥È¥ë¥Ê¡¼¥ìÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®1F¡¡ Instagram¤Ïoccitanial¡¡10:00¡Á18:00¡¡¿åÍËµÙ
¥ Minimal -Bean to Bar Chocolate-¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë ¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é ¥½¥Õ¥È çõ -¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤-¡×
¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥«¥«¥ª¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¡Ö½÷Êö¡Ê¤Ë¤ç¤Û¤¦¡Ë¡×¤¬¹¥ÁêÀMinimal -Bean to Bar Chocolate-¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë ¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é ¥½¥Õ¥È çõ -¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤-¡×\3,990
¥®¥Õ¥È¤Ë¿Íµ¤¤Î¡¢ÄêÈÖ¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é ¥½¥Õ¥È¡×¤Ë¹áÀî¸©¤Î¤¤¤Á¤´ÇÀ²È¡Ö¤¤¤Á¤´²È¤á¤¤¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ò¶´¤ó¤À¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£½÷Êö¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡×¡£Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹¤ÈËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ç3·îËöº¢¤Þ¤ÇÈÎÇä¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-8-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A 2F¡¡TEL. 050-1809-0420¡¡11:00¡Á19:00¡¡ÌµµÙ
¦ ¥«¥«¥ª²Û»Ò suminoza¡Ê¥¹¥ß¥Î¥¶¡Ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥Ï¡¼¥É¡×
¥¯¥é¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇ»¤µ¤È¿©´¶¤ÎÌ¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¥«¥«¥ª²Û»Ò suminoza¡Ê¥¹¥ß¥Î¥¶¡Ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥Ï¡¼¥É¡× \1,620
Â¼ÅÄÍ§´õ¥·¥§¥Õ¤¬¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÑòÄê¤«¤é·È¤ï¤Ã¤¿¡Ønel CRAFT CHOCOLATE TOKYO¡Ù¤Î¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÅ¹¡£¡Ö¿Íµ¤¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ë¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥·¥Ô¾å¤Î¸Â³¦¤Þ¤ÇÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÉ½ÌÌ¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¡Êº½Åü¤¬¤±¡Ë¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿³°Â¦¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤êÇ»Ì©¤ÊÆâÂ¦¤Î¿©´¶¤ÎÂÐÈæ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡£
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®2-1-5-101¡¡TEL. 03-4400-9111¡¡11:00¡Á19:00¡¡²Ð¡¦¿åÍËµÙ
SELECTOR²¼°æÈþÆà»Ò
¤·¤â¤¤¡¦¤ß¤Ê¤³¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëÊì¤Î¸µ¤Ç°é¤Á¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¡×¤ÇÎÁÍý¡¦²Û»Ò¤Î¥Ç¥£¥×¥í¥à¤ò¼èÆÀ¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¡£
¼Ì¿¿¡¦»³¸ý ÌÀ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦²®ÌîÎè»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦Âçß·ÀéÊæ
anan 2479¹æ¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê