Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡10¿Í¥±¥¬¡¢¤¦¤ÁÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß
22Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢10¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¡¢¹Á¶è¡¦ÀÖºä¤Î³°ËÙÄÌ¤ê¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼ÖÎ¾Æ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Û¤«¤Î¼ÖÎ¾¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³°ËÙÄÌ¤ê¤Î°ìÉô¤¬Î¾¼ÖÀþ¤È¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£