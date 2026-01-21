荒牧慶彦&大塚明夫が境港に集結！「水木しげる生誕104年生誕祭」ホールイベント1次抽選は1月22日から
鳥取県境港市出身の漫画家・水木しげるさんの生誕104年を祝う「生誕104年水木しげる生誕祭」が、2026年3月7日(土)・8日(日)に開催される。なかでも注目は、荒牧慶彦さんと大塚明夫さんが登壇する「水木しげる生誕祭ホールイベント」だ。1次抽選申し込みは1月22日(木)11時からスタート予定。水木作品の世界観をたっぷり味わえる2日間を詳しく紹介する。
【写真】荒牧慶彦さん・大塚明夫さん登壇のイベントが開催される「境港市民交流センターみなとテラス」
■鳥取で水木しげる生誕祭が開催される！
毎年多くのファンでにぎわう水木しげる生誕祭。今年は生誕104年を記念し、鳥取県と境港市、水木しげるロード振興会、水木しげる記念館が連携して、境港市内各所でさまざまなイベントを展開する。
会場となるのは、水木しげる記念館周辺や水木しげるロード、JR境港駅前のゲゲゲの広場など、作品ゆかりのスポットばかり。街全体が妖怪ムードに包まれ、水木作品の世界を体感できるのが大きな魅力だ。
■荒牧慶彦さん・大塚明夫さん登壇の「水木しげる生誕祭ホールイベント」
■舞台版キャストによるスペシャルトーク
今回の生誕祭でメインとなるのが、3月7日(土)に開催される「水木しげる生誕祭ホールイベント」。会場は境港市民交流センターみなとテラスで、1日2回公演が行われる。
トークショーには、舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』で鬼太郎役を務めた荒牧慶彦さんと、ねずみ男役の大塚明夫さんがゲスト出演。舞台の裏話や役作り、水木しげる作品への思いなど、ここでしか聞けない貴重なトークが期待される。
■生誕祭ならではの企画も充実
1回目公演では主催者あいさつやバースデーカード贈呈式を実施予定。生誕祭ならではのセレモニーが楽しめるのも、このイベントならではのポイントだ。
さらに両公演とも、お楽しみ大抽選会を実施。観覧者参加型の企画が盛り込まれ、会場全体で盛り上がる内容となっている。
■チケット情報と申し込みスケジュール
観覧にはチケット購入が必要となり、申し込みは段階的に行われる。入場料は一般2000円で、仮装あり、大型仮装ありのいずれも同額の2000円。妖怪に仮装して参加した人には、限定記念品のプレゼントも用意されている。
・1次抽選申込：1月22日(木)11時から2月2日(月)11時まで
・2次抽選申込：2月6日(金)11時から2月12日(木)11時まで
・3次販売：2月14日(土)10時から先着順で販売
また、JR西日本の旅行サービス「tabiwaトラベル」では、関西・中国・九州エリア発着の往復JRと宿泊がセットになったプランも販売中。遠方から訪れる人にとって、移動と宿泊をまとめて手配できる便利な選択肢となりそうだ。
人気イベントとなりそうなため、早めのチェックと申し込みがおすすめ。
■全体日程をチェック
生誕祭期間中は、ホールイベント以外にも多彩な催しが予定されている。
3月7日(土)
・水木しげる生誕祭ホールイベント(みなとテラス) 1回目 11時30分〜13時15分、2回目 14時45分〜16時15分
・ゲゲゲのクイズ大会(水木しげる記念館) 17時30分〜18時50分
3月8日(日)
・タヌキ(河童の三平)お披露目会(水木しげる記念館前庭) 13時30分〜13時50分
・妖怪パレード(水木しげる記念館前庭〜妖怪神社前) 13時55分〜14時15分
・キャラクターグリーティング(ゲゲゲの広場) 14時30分〜15時
・原口尚子さんによるギャラリートーク(水木しげる記念館) 9時〜9時30分
3月6日(金)〜9日(月)
水木しげる生誕祭スタンプラリー(水木しげるロード)
子どもから大人まで楽しめる内容がそろい、境港の街歩きとあわせて満喫できる構成となっている。
■水木しげるプロフィール
水木しげるさんは1922年生まれの漫画家・妖怪研究家。鳥取県境港市で育ち、戦争で左腕を失うという壮絶な体験を経て、紙芝居作家から漫画家へと転身した。『ゲゲゲの鬼太郎』『河童の三平』『悪魔くん』など、日本の妖怪文化を広く世に伝えた功績は計り知れない。
■「まんが王国とっとり」とは
鳥取県は、水木しげるさんをはじめ、谷口ジローさんや青山剛昌さんなど多くの漫画家を輩出してきた土地。2012年には「まんが王国とっとり」を掲げ、漫画を活用した観光振興や地域活性化に取り組んでいる。今回の生誕祭も、その象徴的なイベントのひとつだ。
■施設情報
名称：境港市民交流センター みなとテラス
住所：鳥取県境港市上道町3000
アクセス：JR境港駅から徒歩約10分
名称：水木しげる記念館
住所：鳥取県境港市本町5
アクセス：JR境港駅から徒歩約10分
問い合わせ先
・水木しげる生誕祭ホールイベント：電話0857-26-7238(鳥取県観光交流局まんが王国官房)
・タヌキ(河童の三平)お披露目会、妖怪パレード、キャラクターグリーティング：電話0859-47-1068(境港市観光振興課)
・水木しげる生誕祭スタンプラリー：電話0859-47-3880(水木しげるロード振興会事務局・境港観光協会)
・ゲゲゲのクイズ大会、原口尚子さんによるギャラリートーク：電話0859-42-2171(水木しげる記念館)
