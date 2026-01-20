【KATE】「リップモンスター」の新色が可愛すぎる。甘い果実のようなニュアンスピンク系カラー

メイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、「リップモンスター」の新作3色と、「リップモンスターカラートナー」の限定色2種を、2026年1月20日から順次店頭と、My Kao MallなどのWEBで販売しています。発売日は1月24日です。

「カラートナー」の限定色も登場

落ちにくさと発色の良さ、保湿性を兼ね備えた人気シリーズ「リップモンスター」に新色が登場します。ネクタリンピンク系の「18 とろけ落ちる蜜桃」、ロゼピンク系の「19 口染めライチの甘い罠」、ベリーピンク系の「20 いたずらベリーの道標」の3色がラインアップ。

・18 とろけ落ちる蜜桃

蜜たっぷりのネクタリンのような桃をイメージしたピンク系カラー。

・19 口染めライチの甘い罠

"皮ごと頬張ると口がピンク色に染まる"、そんな空想上のライチをイメージしたロゼピンク系のカラー。

・20 いたずらベリーの道標

熟れて地面に落ちた大量のベリーをイメージしたベリーピンク系のカラー。

価格は各色1540円（編集部調べ）。

カラーチャートは画像の通り。

今回の新色を加えると、「リップモンスター」は全20色（うちWEB限定9色）展開となります。

同時に、口紅の上から重ねるだけで色や質感が変化し落ちにくくなる"色化けモンスター"、「リップモンスターカラートナー」の限定色も、1月24日に発売されます。

唇から蒸発する水分を密着ジェル膜に変化させる、リップモンスター独自の色持ち技術が採用されています。手持ちの口紅の上から重ねるだけで、変化を楽しむことができ、色も長時間持続する優れモノです。

・EX−4 ミルクラテモンスター

重ね付けイメージは画像の通り。白っぽいヌーディーなカラーに変化します。

・EX−5 ブルーパールモンスター

重ね付けイメージは画像の通り。青みパールがきらめくリップに変化するタイプです。

価格は各色1650円（編集部調べ）。数量限定です。

詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部