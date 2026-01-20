1月17日、「Perfume」のかしゆかこと樫野有香が、自身のInstagramで着物姿の写真を投稿した。優雅なたたずまいが反響を呼んでいるが、一方である“異変”も話題になっている。

かしゆかは《新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように》とつづり、白地に花柄の帯を巻いた薄いピンク色の着物姿の写真を添えた。

上品で凛とした着物ショットだったが、Instagramのコメント欄には

《前髪がわけゆか様になってる上に、着物って…》

《前髪わけゆかさんだし、髪型も素敵ー》

など、彼女のヘアースタイルに驚く声があがっているのだ。

「普段は黒髪ロングで、前髪を切りそろえたスタイルが特徴的なかしゆかさんですが、この日は前髪を分けていました。また、後ろの髪もアップにしていたため、印象が変わったと感じた人も多いのでしょう」（芸能記者）

かしゆか、のっちこと大本彩乃、あ〜ちゃんこと西脇綾香の3人体制で長年活動を続けてきたPerfume。独特の音楽性とダンスで高い人気を博したが、結成25周年を迎えた2025年12月末をもって「コールドスリープ」と称し活動を休止。その長い年月で、グループでは貫かれたことがあった。

「のっちさんはボブ、あ〜ちゃんさんはセミロングのポニーテール、かしゆかさんはロングと、3人のヘアースタイルは25年間、ほとんど変わりませんでした。活動休止を控えた2025年9月、『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際、あ〜ちゃんさんは自分たちをプロデュースした母親たちから『覚えてもらえるまで変えちゃいけんよ』とアドバイスされ、同じヘアースタイルを貫いたことを明かしました。全員、髪の色を染めたこともなかったそうで、そうした変わらないスタイルもPerfumeの人気を支えていたのでしょう」（同前）

今後、“縛り”から解放された3人のビジュアルの変化にも熱い視線が注がれそうだ。

「今回のかしゆかさんのイメチェンは、着物にあわせたスタイリングでしょう。グループとしての活動がないなか、3人が髪の色や長さを変えるのか、気になるファンもいるようです。ただ、Perfumeとして知名度を確立して以降も、3人は髪型を変えなかったため、再びファンの前に立つまで、その姿勢を維持する可能性もありそうです」（同前）

“コールドスリープ”が明けた後、彼女らはどんな姿を見せてくれるのか。