フライパン1つでメインが完成！時短・簡単「ワンパン料理」のおいしいレシピ

今日はなるべく調理の手間を省きたい…。そんな日は、フライパン１つで手軽に作れるワンパン料理にしませんか？今回は、豚の角煮風やチキンステーキなどごはんが進むおかずから、パスタやオムライスなど洋食屋さんでおなじみのメニューまで、お腹大満足のワンパン料理をご紹介。「これもフライパンだけで作れるの!?」と驚いてしまいますよ！

フライパンだけであれもこれも作れる！

肉巻きキャベツのフライパン蒸し

フライパンにもやしを広げたら、肉巻きを並べて蒸し焼きにするだけ！

お肉は少なめですが、キャベツともやしがたっぷりだから、満足感のある一品に仕上がっています。





28cmのフライパンなら、4人分が一気に調理OK。ポン酢や醤油、ごま油などを合わせたタレをかけて召し上がれ。肉巻きキャベツのフライパン蒸し｜Instagram（@ru.ru_rumi）豚の角煮風出典：https://www.instagram.com

豚の角煮を作るとなると時間も手間もかかりますが、こちらのレシピならなんと、調理時間15分程度でワンパン完結！



ポイントは豚バラ薄切り肉を使うこと。3枚ずつ重ねて手前からきつめに巻いたら、フライパンで焼いていきます。甘辛いタレを回し入れたら、数分だけ煮込めば完成です。



中までしっとりやわらかいお肉が絶品で、ごはんがいくらあっても足りません！

豚の角煮風｜Instagram（@maino_gohan24）塩鯖と舞茸の梅オリーブ蒸し出典：https://www.instagram.com

塩鯖はグリルで焼くだけでもおいしいけれど、野菜と一緒にフライパン蒸しにすると、栄養価も満足度も高いメイン料理になります。



こちらの「塩鯖と舞茸の梅オリーブ蒸し」は、まずフライパンに舞茸、ニンニク、オリーブの実を入れ、白ワイン、オリーブオイル、醤油を回し入れます。次に塩鯖をのせて梅干しをちぎって入れたら、蓋をして10分ぐらい蒸すだけ。



塩鯖にはふっくらと火が入り、舞茸や梅の風味がしっかり染み込んで臭みも気になりません。軽めの赤ワインとよく合うので、合わせて楽しんでみては♪

塩鯖と舞茸の梅オリーブ蒸し｜Instagram（@michiko_wine_tsumami）「塩鯖と舞茸の梅オリーブ蒸し 」のレシピ＆おすすめのワインはこちら甘辛玉ねぎソースの悶絶チキンステーキ

チキンステーキは鶏もも肉を使うことが多く、鶏むね肉だと硬くなるイメージがありませんか？



ところがこちらのレシピは、鶏むね肉でも驚くほど柔らか！ しかも、ワンパンでパパっと作れる、ちょっぴりズボラなチキンステーキです♪



おろし玉ねぎの甘辛ソースも絶品で、ごはんもお酒もどんどん進んでしまいますよ。

甘辛玉ねぎソースの悶絶チキンステーキ｜Instagram（@ kyounoouchigohan）まったり濃厚ワンパンナポリタン

誰しも「無性にナポリタンが食べたい！」というときがあるのでは？ ただ、スパゲッティをゆでるためにわざわざ大きな鍋を出すのは面倒ですよね。



でも、こちらのレシピなら、フライパン1つであっという間に作れちゃうんです！



まず、具材を切ったらバターでこんがり炒めます。水や調味料、スパゲッティを加え、スパゲッティが好みの硬さになるまで煮て、牛乳を加えざっくり炒めたら出来上がり。



別ゆでなしでここまでおいしく仕上がるなんて……と驚いてしまうかもしれません！

まったり濃厚ワンパンナポリタン｜Instagram（@ shana.mama）包まない！ワンパンで家族分オムライス

家族みんなが大好きなオムライス。作ってあげたいけれど、家族分の卵を焼いて包むとなると結構大変ですよね。だったらもう、包むのをやめちゃいませんか？



フライパンでケチャップライスを作ったら、あとは卵を流し込むだけ！ 卵が好みの硬さになったら、フライパンごとどーんと食卓に運んで、みんなでシェアしていただきましょう♪

包まない！ワンパンで家族分オムライス｜Instagram（@core_gohan）簡単ロコモコ

ごはんの上にハンバーグと目玉焼きをのせ、グレイビーソースをかけたハワイの人気料理「ロコモコ」。おうちで作るなら、わざわざハンバーグにしなくてもいいかも？



みじん切りにした玉ねぎとひき肉をフライパンで炒めて、ケチャップやソースで味付けし、卵とチーズを加えたら完成！ ごはんの上にのせれば、ロコモコ風どんぶりの出来上がりです。



野菜を添えてワンプレートにすれば、栄養も見栄えもバッチリですよ♪

簡単ロコモコ｜Instagram（@sono_mykitchen）

忙しい日のごはんはワンパン料理で決まり！

ワンパン料理の魅力は、1つのフライパンで調理が完結するから簡単で、時短になること。洗い物も少なくて済むので、片付けも楽ちんです。



フライパンは焼いたり炒めたりするだけでなく、蒸したり、煮たりすることにも適しているので、グラタンやパエリア、包まない焼売など思った以上にいろいろな料理が楽しめますよ。



忙しい日は気軽にワンパン料理を取り入れてみてはいかがでしょうか。