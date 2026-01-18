この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【今週のAIトレンド丸わかり】ChatGPTに月1500円プラン登場&広告実装/GeminiのGoogleアプリ連携機能/AppleとGoogleが提携しAppleのAI基盤にGemini採用」と題した動画を公開した。OpenAIが提供するChatGPTに月額8ドルの低価格プラン「Go」が導入されたほか、GoogleのGeminiにはアプリ連携を強化する「Personal Intelligence」が実装されるなど、主要AIツールに関する最新情報が発表された。

OpenAIは、ChatGPTの新たな低価格サブスクリプションプラン「Go」を日本で提供開始した。価格は月額8ドルで、無料プランよりもGPT-5.2へのアクセス、メッセージ数、ファイルアップロード、画像生成、メモリ機能などが拡大される。また、米国では無料プランとGoプランのユーザーを対象に、試験的に広告を導入することも発表された。広告はChatGPTの応答には影響を与えず、ユーザーデータが広告主に販売されることはないとしている。

Googleは、AIチャット「Gemini」に、同社の各種アプリと連携してユーザー個人の情報に基づいた回答を生成する新機能「Personal Intelligence」を実装した。この機能により、Gmail、Googleフォト、YouTubeなどのアプリ内データを活用し、よりパーソナライズされた応答が可能となる。動画では、車のタイヤ交換を検討する際に、Googleフォトの画像から車種やタイヤサイズを特定し、最適な商品を提案するデモが紹介された。同機能はまず米国のGemini有料ユーザー向けに展開される。

さらに、Googleの動画生成AI「Veo」のアップグレード版「Veo 3.1」も登場。参照画像から動画を生成する機能が強化され、新たに縦長動画や最大4K解像度の動画作成に対応した。一方、Anthropicは、PC上のファイル整理や文書作成などをAIが直接実行する新機能「Claude Cowork」を発表。現在は研究プレビューとして、ClaudeのProおよびMaxユーザー向けにmacOSアプリで提供されている。

今週はChatGPTとGeminiという主要なAIチャットが、収益化とパーソナライゼーションを加速させる大きなアップデートを発表した。動画ではこのほか、リアルタイム動画生成AI「PixVerse R1」や高速画像生成AIモデル「FLUX.2 [klein]」など、多数の最新AIツールが紹介されている。各ツールの詳細な利用方法や提供状況については、公式発表を確認する必要がある。

