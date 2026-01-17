王者スシローは盤石なのか！？｢回転寿司戦争2026｣

外食業界の雄・松屋フーズがついに、回転寿司市場を本気で獲りにきた。牛丼大手の『松屋』、とんかつチェーン『松のや』などを運営する同社が手掛ける注文型回転寿司店『すし松』が、着々と店舗数を伸ばしている。

牛丼最大手『すき家』を運営するゼンショーホールディングス傘下の『はま寿司』は、『すし松』と同様、親会社の強力な調達力を背景に、成長を続けている。安さとクオリティを兼ね備えた『はま寿司』は現在、四大チェーン最後発ながら年間売り上げ2484億円で業界２位に躍り出るなど、快進撃を続けている。

王者がパワーアップ

一方、『はま寿司』と同様に最低価格110円を堅持している『かっぱ寿司』（年間売り上げ732億円）は、あらゆる施策を試みるも、苦戦が続く。

「食べ放題メニューを導入するも、開始当初は1000円台だったにもかかわらず現在は4000円前後と大幅な値上げを敢行したことで大不評。『すし松』と同様に１貫ずつの注文が好評を呼ぶも、現在は対象商品を『まぐろ』など数種類に絞っています。さらには『おでん５種盛り合わせ』（590円〜、単品あり）を始めましたが、大きな話題にはなっていません。全国の名店とコラボした『本格ラーメンシリーズ』はたしかに美味しいですが、安さが売りの店で500円超えのメニューはハードルが高い」（フードジャーナリストの長浜淳之介氏）

たしかに、’26年１月現在、『はま寿司』で販売されている『特製しょう油ラーメン』が429円〜なのに対し、『かっぱ寿司』の『鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺』は540円〜と100円以上も高い。

四大チェーンの中で唯一、常に寿司が回転している『くら寿司』（年間売り上げ2451億円）は昨年、売り上げベースで『はま寿司』にわずかに逆転を許し、業界３位に転落した。しかし、充実のサイドメニューと高品質な寿司で、’26年も好調を維持するだろう。

「回転寿司においてサイドメニューを充実させた先駆者が、『くら寿司』です。刺身メニューのほか、出汁(だし)だけの『くら出汁』（170円）や具なしの『純味噌汁』（210円）など、なかなか攻めたメニューも多い。ラーメンの種類も豊富で、主役級の存在感があり、ラーメンをメインに好きな寿司を何皿か頼むという楽しみ方も可能です」（前出・柳生氏）

『熟成まぐろ』『サーモン』はいずれもネタの質に特筆すべき点はなかったが、記者を驚かせたのはシャリの旨さ。厳選された国産米とまろやかなすし酢の存在感は、四大チェーンの中でも一番だ。

「『くら寿司』のシャリは、レーンに流す直前に人肌と同じ36〜37℃になるよう厳しく管理されている。ネタの質は魚の個体などによって左右されますが、シャリの質が高ければそれらをカバーすることができます。また、皿を５枚投入することでチャレンジできる『ビッくらポン！』など、エンタメ性もバツグン。ファミレスのように使って一番楽しいのが『くら寿司』です」（前出・須田氏）

２位の『はま寿司』に年間売り上げで約1500億円の差をつけ、圧倒的な王者として君臨している『スシロー』（3973億円）の王座は、’26年も揺るぎそうにない。「それどころか、パワーアップしている」と須田氏は言う。

「ここ１〜２年で提供スピードが上がったように感じます。仮に一皿あたり30秒早くなれば、10皿で５分の短縮です。その分、回転率も上がり、顧客数も増える。時間帯ごとの客数やネタの注文状況などをデータとして蓄積し、オペレーションの効率化につなげているのでしょう」

記者が四大チェーンを食べ比べた中でも、『スシロー』の『厳選まぐろ赤身』は別次元だった。舌に残る旨味、マグロ特有の鉄分の香りがしっかりと感じられる。加えて、『スシローカフェ部』が年間約50種類を開発するスイーツメニューなど、サイドも充実しており、老若男女を飽きさせない工夫が施されている。

「『はま寿司』『かっぱ寿司』に比べると値段は高いですが、品質も高いので、値上げしても客は離れにくい。価格競争から降りて、ブランド力で勝負し、今後も業績を伸ばすでしょう」（同前）

看板商品のマグロとサーモンで地力を見せつけ、サイドメニューで利益を積み上げる。この二つに成功したチェーンにこそ、覇権が回ってくる。

『FRIDAY』2026年1月23日号より