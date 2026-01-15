È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤Ø¤Î¥¹¥Þ¥ÛÀ©¸Â¤ÏµÕ¸ú²Ì¡©ÉÔÅÐ¹»¡¦Ë½¸À¤¬²ò·è¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¡É»Ò°é¤Æ½Ñ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÆ»»³¥±¥¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤ÆCh¡Ú¸µÃæ³Ø¹»¶µ»ÕÆ»»³¥±¥¤¡Û¡×¤Ç¡Ö¡Ú¼ÂÎã¾Ò²ð¡ÛASD¥¿¥¤¥×¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¶¡¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÈË½¸À¤¬²ò·è¤·¤¿»öÎã¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¤ÈË½¸À¤¬¡¢¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤¿¼ÂÎã¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ»»³»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ASD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë²ÈÄí¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤ÏÆ»»³»á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏËÜ¿Í¤À¤È¹Í¤¨¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÈÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÆ»»³»á¤Ï¸ì¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀ©¸Â¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤ËÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢°ìÊýÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËYouTube¤ò¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤òºî¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎË½¸À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¤Ï¼«Ê¬¤Çµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÉÔÅÐ¹»¤â²ò·è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ»»³»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¿Æ¤¬°¦¾ð¤ò¼¨¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆÃÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¡È°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿¡É¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÂç¹¥¤¤ÊYouTube¤Î»þ´Ö¤Ï¶Ø»ß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤ÊÀ©¸Â¤ä¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÆÃÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£
Æ»»³»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ASD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë²ÈÄí¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤ÏÆ»»³»á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏËÜ¿Í¤À¤È¹Í¤¨¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÈÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÆ»»³»á¤Ï¸ì¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀ©¸Â¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤ËÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢°ìÊýÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËYouTube¤ò¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤òºî¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐ±þ¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎË½¸À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¤Ï¼«Ê¬¤Çµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÉÔÅÐ¹»¤â²ò·è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ»»³»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¿Æ¤¬°¦¾ð¤ò¼¨¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÆÃÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¡È°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿¡É¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÂç¹¥¤¤ÊYouTube¤Î»þ´Ö¤Ï¶Ø»ß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤ÊÀ©¸Â¤ä¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÆÃÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×Êª¤ò²õ¤¹»Ò¶¡¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÀìÌç²È¤¬3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²òÀâ
¡Ö¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¤ÇÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÏNG¥µ¥¤¥ó¡© »×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý
»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬²òÀâ¡ª»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÌë¹¹¤«¤·¤òËÉ¤®À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡ÚÆ»»³¥±¥¤¡Û¤¬Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤Î¤ªÉãÍÍ¡¦¤ªÊìÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ»´ü´Ö¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡¦¹â¹»¼õ¸³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈë·í¡¦ÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·èºö¡¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆÃÄ§¡¦È¿¹³´ü¤Î»Ò°é¤ÆÊýË¡¤Ê¤É¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tyugaku.net/