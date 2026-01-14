¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡Ä¡©¡¡MVP¤é4Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¾×·â¤Î¡ÈÊÑËÆ¡É¡¢SNSÁûÁ³¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¡×
¼«¼ç¥È¥ì¤ÇµåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬¾×·â¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î4Áª¼ê¤¬¡¢¾×·â¤ÎÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¡¢¹á·î°ìÌéÆâÌî¼ê¡¢Ìî¸ýÃÒºÈÆâÌî¼ê¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´°÷¤¬µ¤¹ç¤Î¡Ö´Ý´¢¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¿¹Í§¡¢2023Ç¯¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÆÜµÜ¤È¤¤¤Ã¤¿µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢·é¤¯È±¤òÄæ¤êÍî¤È¤·¤¿¡£4¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î¿¹Í§¤ÏºòÇ¯¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ50»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.205¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Éü³è¤Ø¡Ö³Ð¸ç¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆæ¤ÎÁÎÎ··³ÃÄ¡×¡Ö¥Þ¥ë¥³¥á¡¼¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥¸¥ê¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¹â¹»µå»ù¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥ª¥ê¤Çº£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ü¥¦¥ºÆ¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï3°Ì¤ÈÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÀÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£¹â¹»µå»ù¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý´¢¤ê¤Ç2026Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë