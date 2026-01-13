インターネットの通販サイトで商品券を注文する際に、決済情報を改ざんし、商品券約420万円分を不正にだましとったとして23歳の男が逮捕されたことがわかりました。

警視庁に詐欺などの疑いで逮捕されたのは、無職の加藤嵩大容疑者（23）です。捜査関係者によりますと、加藤容疑者は去年6月、インターネットの通販サイトで決済情報を改ざんして、商品券8478枚、あわせて423万9000円分をだましとった疑いが持たれています。

加藤容疑者は、商品券を注文する際に商品総額が0円または1円になるように改ざんして決済を行っていて、だましとった商品券を金券ショップに持ち込み、現金およそ300万円を得ていたとみられています。

被害に遭った通販サイトはこうした事態を受け、取引の安全性が担保できないとして、2025年12月中旬にサイトを閉鎖したということです。

加藤容疑者は決済情報を改ざんして弁当などの商品をだましとったとして、すでに3回逮捕・起訴されていました。

調べに対し、加藤容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。