大学受験を控える人たちは、1月17、18日に「大学入学共通テスト」を迎えます。そんな中、DeltaX（東京都千代田区）が運営する塾選びサービス「塾選」が、「受験当日の朝ご飯」についての調査結果を紹介しています。

調査は、2025年10月、過去5年以内に大学受験を経験した子どもをもつ保護者を対象にインターネットで実施されました。ランキングなどは有効回答100をもとに作成しています。

保護者に「子どもの受験当日の朝ご飯は何にしたか」と聞くと、「パンなどの洋食」が25％で、「おみそ汁やご飯などの和食」が66％で、約3分の2を占めたということです。和食を選んだ理由で最も多かったのが、「受験だからこそ、あえていつも通りの朝ご飯にした」という回答で、食べ慣れたメニューをそのまま出す家庭が目立ったとのことです。

次いで、多かったのが「胃に負担をかけない“消化のよさ”を最優先した」でした。「胃が重くならないように」「おなかを壊さないように」といった、消化のよさや胃腸への負担を気にする声が目立ち、和食を選ぶ理由としても、消化のよさや温かさが重視されていたとのこと。

続いて、長時間の試験に耐えられるよう、腹持ちのよさやエネルギーの持続性を意識してメニューを組み立てたという声も多く挙がり、「試験時間中の空腹対策」も考えてのことだったということです。

同社は、結果を受けて「多くの家庭が『特別な食事』よりも、子どもがいつも通りの力を発揮できる“コンディションづくり”を最優先して朝ご飯を選んでいる」とコメントしています。

試験当日の「前日」は、多くの家庭にとって本番へ向けてコンディションを仕上げる大切な一日ではないでしょうか。「無理をさせず、当日に疲れを残したくない」という思いから、どこまで勉強させるか、何時に寝かせるかといった、悩みもあると思います。

そこで、「試験前日、子どもは何時頃に就寝したか」と質問したところ、「22時台」が53％と最も多く、続いて、21％の「23時台」、18％の「21時台」、7％の「24時以降」、1％の「20時台」という結果でした。全体の約9割が23時までに就寝していたことがわかります。

受験生が「試験前日に緊張で眠れない場合、どのような対策が必要か？」という質問では、3位が「軽いストレッチをする」で39％、2位が「家族と他愛もないおしゃべりをする」で55％、1位が「リラックスできる飲み物を飲む」で57％でした。

同社は、同調査を行って「大学受験当日を控え、保護者の多くは『何をしてあげればいいのか』と考えながらも、最終的には“いつも通り”の生活リズムと穏やかな見守りを大切にしていました」と分析。

続けて、「朝ごはんには、消化がよく腹持ちのする和食を選び、体調を崩さないようにと細心の注意を払う。前日は早めに休ませ、眠れない夜もそっと寄り添って支える。当日の朝は、特別な言葉よりも『大丈夫』『いつも通りでいいよ』と短く声をかけ、笑顔で送り出す。そうした一つ一つの行動は、確実に子どもの心を支える力になっています。受験本番に向けた“体調管理”や“声かけ”の工夫は、単なる準備ではなく、『ここまで頑張ってきたあなたを信じている』という保護者のメッセージそのもの。これから受験を迎えるご家庭も、特別なことをしようと気負わず、普段どおりの生活リズムと安心感を大切にしてみてください。子どもが安心して本番に臨むには、保護者が落ち着いて“いつも通り”でいることが何よりの支えになるでしょう」とメッセージも送っています。