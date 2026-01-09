格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）に参戦経験のある「世界で闘う料理人。」こめおが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。料理研究家リュウジ氏からの「お前が800円でうめえラーメン作ってみろよ」投稿に対し返信し、議論が白熱している。

こめおが8日昼に投じたポストがラーメン「1000円の壁」をめぐる激しい議論を巻き起こしている。こめおは幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏がオーナーを務める東京・中野のラーメン店、箕輪家を訪れたとみられる。同店は800円の熟成豚骨ラーメンなどを提供し、人気を博している。

こめおは「まぁ800円のどこにでもあるラーメンって感じでした。ラーメンの概念がぶっ壊されるほどじゃなかったな。ラーメン好きが始めるラーメンって800円のラーメン食べて始めるから800円の味しかできないよね」と投稿。このポストが議論を呼んだ。

料理研究家のリュウジ氏はこめおの当該投稿を引用した上で「お前が800円でうめえラーメン作ってみろよ」と投げかけた。このポストに対し、こめおが返信。「800円でうまいラーメンを作る才能もすごいとは思います。でもそれをやるのが、僕である必要がないと思ってます。僕はそんなにラーメンが好きじゃない人でもその人の人生が動く瞬間を作りたいだけです」とポストしている。

こめおのポストに対し「じゃあ800円のラーメン屋にコメントするんじゃなくて、2〜3000円する人生変える的なことをうたい文句にしてるラーメン屋にでも行ってコメントすればいいのでは…」「800円でうまいラーメン作れる職人さんは2.3000円だったらもっとうまいの作れるよ笑笑 知識と技術があるから」「お前さんがたたいたラーメンも誰かにとって人生を動かされたラーメンかもしれない。それが2000円かもしれないし800円かもしれないし友達が作ってくれたラーメンかもしれない。人が真剣に作った料理をネットでたたくような料理人がどう人の人生を動かすのかね？」などと書き込まれていた。