¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¥«¥Í¤òÊ§¤ï¤»¤í¡ª¡×¶âÀµ²¸¡¢·ãÅÜ¤·¤Æ¥Û¥ó¥ÍßÚÎö¡Ä¹ñÀ¯¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤Ë´íµ¡´¶
´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¡×¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢ÅÞ¡¦À¯ÉÜ¡¦·³¤ÎÃæ¿õ´´ÉôÌó10¿Í¤òÈó¸ø³«¤Ç¶ÛµÞ¾·½¸¤·¡¢¹ñ²È±¿±Ä¤ò¤á¤°¤ë½ÅÂç¤ÊÃÌÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
³ÆÃÏ¤ÎÃÏÊý¹©¾ì½×¹©¼°¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¿È¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊó¹ð¤È¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£ÆÍÁ³Ê¿¾í¤ËÌá¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¶â»á¤Ï¡ÖÁíÂÎÅªÆñ¶É¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Â¦¶á¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¼¸ÀÕ¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀ§Àµ»Ø¼¨¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¡Ö·ìÌÁ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Û¥ó¥Í¤¬Ï³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ST¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤ÏÀè·î21Æü¡¢ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñËÜÉôÄ£¼Ë¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ìäáµ¸µ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥¦¥©¥ó¡ËÅÞÁÈ¿¥½ñµ¡¢¶âÍ¿Àµ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡ËÅÞÉûÉôÄ¹¡¢ÖÃÁ±É±¡Ê¥Á¥§¡¦¥½¥Ë¡Ë³°Áê¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÃÌÏÃ¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶â»á¤ÎÄ¾É®»Ø¼¨¤¬Ãæ±û¡¦ÃÏÊý¤Î³ÆµéÅÞÁÈ¿¥¤Ë²¼Ã£¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¶âÁí½ñµ¤Ï·ã¹·¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¹ñ²ÈÁ´ÈÌ¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢Â¦¶á¤Ç¤µ¤¨ÅöÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈST¾Ú¸À¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅÞÀ¯ºö¤¬Ê¸½ñ¤äÊó¹ð½ñ¤Î¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ì±À¸¤Î¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÐªÎ¥¡×¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡Öµõµ¶Êó¹ð¤È´ù¾å¹ÔÀ¯¤³¤½¤¬·èÄêÅª¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°¸òÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÃíÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÀµ²¸»á¤ÏÖÃ³°Áê¤äìä½ñµ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»öÅªÀÜ¶á¤äÃæ¹ñ¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë³°¸ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³°²ß¤ò²Ô¤®¡¢¿ÍÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÌ³ÅªÄÌÏ©¡×¤Ë¤»¤è¤È»Ø¼¨¡£¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤Ç³°²ß¤ÈÉ¬Í×Êª»ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆâÉôÅýÀ©¤ÈºâÀ¯´ÉÍý¤Î¶¯²½¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¶âºßÎ¶¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥ê¥ç¥ó¡Ëµ¬Î§Ä´ººÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞ»ñ¶â¤ä¹ñ²È»ñ»º¤¬°ìÉô´´Éô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»äÅª¶â¸Ë²½¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö³×Ì¿¤Ø¤Î¸·½Å¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¶âÍÑÞ¬¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥¹¡ËºâÀ¯·ÐÍýÉôÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»ñ¶â¤ä»ñºà¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½»Âð·úÀß¸½¾ì¤Ë²ó¤¹¤è¤¦µá¤á¡¢ºâÀ¯¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÅ°Äì¤ò»Ø¼¨¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ST¤Ï¡¢Âè9²óÅÞÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¶â»á¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í»öºþ¿·¤ÈÅý¼£Êý¼°¤ÎÅ¾´¹¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÆ°¤¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ê¿¾í¤Î»ÙÇÛ¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤¬¶¯¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£