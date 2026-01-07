.銀座コージーコーナーの焼菓子が可愛すぎる♡小犬サブレ&小ねこサブレ新登場

見ているだけで心がほどける、愛らしい焼菓子が銀座コージーコーナーから登場します。小犬と小ねこをモチーフにしたサブレやポーチ入りスイーツは、1月11日の犬の日や2月22日の猫の日を前にした特別感たっぷりのラインアップ。自分へのご褒美にも、動物好きな方へのギフトにもぴったりな可愛さで、思わず笑顔がこぼれるひとときを届けてくれます♡

犬派も猫派も心ときめく新デザイン

今年の「小犬サブレ」「小ねこサブレ」は、新デザインで登場。

缶やBOXには、サックリとした食感が魅力のバター&ココア味サブレをアソートしました。小犬形、小ねこ形それぞれのフィルムデザインは5種類でランダム仕様。どの子に出会えるかは開けてからのお楽しみです♪

※サブレは犬用・猫用ではありません。

小犬サブレ(8枚入)



価格：1,566円(税込)

小ねこサブレ(8枚入)



価格：1,566円(税込)

小犬サブレ(6枚入)



価格：702円(税込)

小ねこサブレ(6枚入)



価格：702円(税込)

販売：1月9日(金)～4月下旬頃

※焼菓子取扱店販売(※2)

普段使いもできるポーチギフト

小犬ポーチ(10個入)

価格：1,650円(税込)

小ねこポーチ(10個入)

価格：1,650円(税込)

注目は昨年好評だった缶入りに加え、新登場した合皮素材のポーチタイプ。小犬ポーチ、小ねこポーチには、お花形マドレーヌ2種とプリントクッキーを詰め合わせました。

ファスナーにはサブレをモチーフにしたチャーム付きで、使うたびに気分が上がる仕上がり。マドレーヌのフィルムデザインも5種類からランダムで入ります。

販売：1月9日(金)～4月下旬頃

※焼菓子取扱店販売(※2)、オンラインショップは1月8日(木)10時～

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

※1北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はありません。

※2福井県・京都府・鳥取県に、焼菓子取扱店はありません。

かわいいが詰まった癒しの焼菓子時間

思わず集めたくなる愛らしさと、誰に贈っても喜ばれる安心感を兼ね備えた小犬サブレと小ねこサブレ。おやつ時間をほっと和ませてくれるだけでなく、犬派猫派問わず話題になること間違いなしの存在です。

数量や販売期間に限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。かわいい“ワン”と“ニャン”に癒されるひとときを楽しんでみてください♡