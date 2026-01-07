稲垣吾郎さん（52）、草なぎ剛さん（51）、香取慎吾さん（48）のユニット「新しい地図」公式Xが、2026年1月6日、香取さんとコメディアンの萩本欽一さん（84）の2ショットを公開した。

赤×金の燕尾服で笑顔

「新しい地図」公式Xは、1月12日に放送される「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」を告知。司会を務める香取さんと萩本さんの2ショットを公開した。

香取さんは白を基調としたタキシード姿。萩本さんはメガネをかけ、赤の生地に金色の刺繍が施された燕尾服をまとった、ゴージャスな装いだ。元気そうな表情だ。二人はそろってこぶしを構えたポーズを取り、笑顔を見せている。

Xユーザーからは「欽ちゃん まだ現役！！」「欽ちゃん新しい衣装映え映えですね」「安定のお二人 大好きな欽ちゃんと慎吾ちゃん 楽しみ」「欽ちゃんと慎吾くんの優しくて可愛らしさ溢れる、この笑顔 12日放送がとても楽しみです」といった声が上がっている。

なお、萩本さんは「仮装大賞」放送終了後の1月12日21時から、YouTubeで生配信を行う予定だ 。