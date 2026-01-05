【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が2026年1月7日（水）まで開催中です。今回はスウェットやアンダーウエア、アウターなど、チャンピオン・ヘインズの人気商品をご紹介。寒い季節にぴったりなアイテムから通年活躍する商品まで揃っています。

→ Amazon「チャンピオン・ヘインズ」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

胸元と袖にロゴを配した、裏起毛素材のクルーネックスウェットシャツ


Champion

スウェット 長袖 ワンポイントロゴ 刺繍 クルーネックスウェットシャツ C3-W005Z-810-L

5,830円 → 3,201円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

スウェット 長袖 ワンポイントロゴ 刺繍 クルーネックスウェットシャツ C3-W005Z-370-L

5,830円 → 3,201円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット


Champion

パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツ C3-W101Z-37E-L

6,930円 → 3,745円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツ C3-W101Z-696-L

6,930円 → 4,152円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



乾きやすく型くずれしにくい、裏起毛素材のジップフーディ


Champion

スウェット 長袖 裏起毛 刺繍 ワンポイントロゴ ジップフーデッドスウェットシャツ C3-W106Z-570-L

8,030円 → 4,866円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



首元まで暖かい。ボアフリースのフルジップジャケット


Champion

アウター ボアフリース スクリプトロゴ 刺繍 ハイネック ジップフーデッドジャケット C3-L616Z-370-M

9,350円 → 4,672円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シンプルで飽きがこないシンプルデザインのローキャップ


Champion

[チャンピオン] キャップ 帽子 深い 大きい 58-60cm レディース メンズ ベーシック (BEIGE)

3,630円 → 2,840円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カラー展開も豊富。綿100%の裏毛スウェットパンツ


Champion

ロングパンツ スクリプトロゴ C8-W226Z-370-M

8,030円 → 4,417円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



テーパードシルエットで、すっきり履けるパンツ


Champion

[チャンピオン] ロングパンツ ワンポイントロゴ C3-W201Z メンズ ネイビー 2XL

6,930円 → 3,806円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



綿100%で着心地◎ ハイネックのあったかインナー


Hanes

[Hanes(ヘインズ)]あったかインナー 防寒着 厚手インナーハイネックシャツ 長袖 暖かい 綿100% HM4-Q507A メンズ ブラック 日本 M (日本サイズM相当)

1,980円 → 1,190円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



秋の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT


Hanes

Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 1枚組 肉厚生地 無地 H5186-090-M

3,190円 → 1,780円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



体にフィットするシルエットと、優れたストレッチ性。ワッフル生地のロンT


Hanes

サーマル ワッフル クルーネック Tシャツ 長袖 ビーフィー 無地 丸首 防寒 HM4-Q103-010-L

3,630円 → 2,060円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-010-L

2,420円 → 1,347円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Hanes

ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L

4,620円 → 2,771円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ


Hanes

ボクサーパンツ(3枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 3Pボクサーブリーフ HM6EP703J-997-M

1,540円 → 899円（42%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Hanes

ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-998-L

2,530円 → 1,521円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA Tech 2.0 LS Mens メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)

3,850円 → 2,463円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] インナーシャツ YG 綿100% クルーネック長袖 YV0011N メンズ (NEW)ブラツク L

1,210円 → 968円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

MR530

12,980円 → 8,826円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「チャンピオン・ヘインズ」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります