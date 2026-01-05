【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに

「Amazon スマイルSALE 初売り」が2026年1月7日（水）まで開催中です。今回はスウェットやアンダーウエア、アウターなど、チャンピオン・ヘインズの人気商品をご紹介。寒い季節にぴったりなアイテムから通年活躍する商品まで揃っています。

胸元と袖にロゴを配した、裏起毛素材のクルーネックスウェットシャツ

セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット

乾きやすく型くずれしにくい、裏起毛素材のジップフーディ

首元まで暖かい。ボアフリースのフルジップジャケット

シンプルで飽きがこないシンプルデザインのローキャップ

カラー展開も豊富。綿100%の裏毛スウェットパンツ

テーパードシルエットで、すっきり履けるパンツ

綿100%で着心地◎ ハイネックのあったかインナー

秋の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT

体にフィットするシルエットと、優れたストレッチ性。ワッフル生地のロンT

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減したボクサーパンツ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。